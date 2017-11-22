Партнеры инвестклуба "Атлант" раскрыли секрет сохранения денег солидных клиентов

Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Марина Ракина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владислав Никитенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Игорь Беневаленский. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Игорь Беневаленский. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Игорь Беневаленский. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Деловая встреча. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Симптомы кризиса

Развитие экономики циклично — это общеизвестный факт. И за последние 52 года в мире прошло семь полных циклов от кризиса до подъема, говорит Владислав Никитенко, партнер инвестклуба "Атлант".

А сегодня уже заметны симптомы приближения нового глобального спада.

Эксперт показывает на графиках, как за последние годы выросли цены на недвижимость в США и насколько увеличился фондовый индекс S&P 500, учитывающий динамику стоимости акций 500 крупнейших компаний США. "Индексу пора корректироваться", - поясняет он.

Тревожный звонок прозвенел в Канаде — она на пороге ипотечного кризиса.

Владислав Никитенко,

партнер инвестиционного клуба "Алтант":

Считаю, что причины будущего кризиса связаны с тем, что достигнут предел развития в рамках модели потребления. Парадигма потребления предусматривает: чем больше ты потребляешь, тем лучше. Но возможности роста по этой модели за счет кредитного стимулирования конечного спроса исчерпаны. Нобелевский лауреат Стивен Хокинг еще в 2012 году сказал: людям пора искать новую планету, иначе они могут опоздать.

"Черный лебедь"

Что именно может стать для мировой экономики "черным лебедем" - тем непредсказуемым событием, которое дестабилизирует экономику и включит негативные процессы? Ответ на этот вопрос никому неизвестен.

"Претендентов" же на эту роль немало: от теневой банковской системы Китая, гибридных войн и очередного запуска ракеты "Великим кормчим" Кореи до слишком больших объемов заимствования компаний по заниженным ставкам. "Есть масса желающих раскачать этот маятник", - продолжает Владислав Никитенко.

Неизвестно и то, когда для "черного лебедя" будет "летная погода". Как предполагает эксперт, скорее всего, мир вступит в фазу спада мировой конъюнктуры в ближайшие два-три года.

Владислав Никитенко,

партнер инвестиционного клуба "Алтант":

Но когда кризис развернется, исправлять положение дел будет поздно.

Парадокс "Атланта"

Между тем, в России кризис пройдет тяжелее, наша экономика не гибкая и не может быстро приспособиться к изменениям. "В развитых экономиках есть мобильный и адаптивный предпринимательский слой, там есть капитал и интеллект. А в России не культивируют этот слоя и имеет место утечка мозгов и капиталов", - констатирует эксперт.

Ситуация в России выглядит так: доля обрабатывающих отраслей невелика, их продукция не востребована на мировом уровне из-за низкой конкурентоспособности и закрытости внешних рынков. Доля малого и среднего бизнеса — экономической базы в развитых странах - в России не более 20% (против 55-60% на Западе).

А главное - добавленную стоимость в стране производят 15-20 млн. человек, остальные из 146 миллионв "кормятся" из бюджета. "Так экономики не работают", - утверждает Никитенко.

Выводы эксперта, тем не менее, парадоксальны: "Я предлагаю радоваться".

От спекуляций к сохранению

Возможность радоваться Владиславу Никитенко позволяет работа с инвестклубом "Атлант". Основали его два новосибирских математика — Игорь Беневаленский (бывший вице-президент Западно-Сибирской фондовой биржи и тьютор Школы бизнеса) и Игорь Болдырев, математик из Новосибирского Академгородка в прошлом и бизнесмен в настоящем.

С 1999 года они изучали мировой опыт работы на фондовом рынке, поведение ценных бумаг, падение и рост их курсов, постигали причины просадок. И разработали комплекс электронных программ, позволяющих защитить вложения от рисков и избежать потерь.

Владислав Никитенко говорит, что до работы с "Алтантом" считал, что фондовый рынок — что-то вроде тотализатора: "Это был мой страх, с которым я жил почти до 50 лет". Открытием для него было то, что механизмы защиты и сохранения капитала, разработанные нашими математиками, дают устойчивые результаты.

Игорь Беневаленский,

управляющий партнер инвестиционного клуба "Атлант":

Наши алгоритмы в состоянии описывать рынок и извлекать стабильные доходы. Средняя доходность инвестиций с 2005 года — 30% годовых. Нам удалось превратить работу на фондовом рынке из инструмента спекуляций в инструмент сохранения.

Как это работает?

Партнеры "Атланта" пояснили altapress.ru: Инвестиционный Клуб Атлант размещает капиталы клиентов на российском и зарубежном фондовом рынках. Доходы зависят от выбранного продукта и портфеля.

Многие обладатели капитала, принимая инвестиционные решения, вообще не думают о "просадках", продолжает Игорь Беневаленский. А ведь угроза потерь маячит даже там, где, казалось бы, ничто ее не предвещает. Доллары, купленные полтора года назад, в рублевом эквиваленте "просели" на 15-20%. Квартиры, приобретенные с инвестиционной целью, тоже дешевеют.

В Клубе "Атлант" изначально поставили задачу свести к минимуму риски потерь. По словам Игоря Беневаленского, просадки всегда возможны. Но только в активной части портфеля "Атланта". Другая часть портфеля консервативная, и она компенсирует потери, поэтому с начала основания Атланта все клиенты оставались в прибыли и с доходом выше любого депозита.

Надежная юрисдикция

А около двух лет назад "Атлант" вышел на зарубежные фондовые рынки. В Клубе это объясняют так.

Игорь Беневаленский,

управляющий партнер инвестиционного клуба "Атлант":

Годовой оборот всего российского рынка — это два часа работы на Нью-Йорской фондовой бирже. Если ты в России выходишь торговать с объемом миллион долларов, под твоими заявками рынок начнет двигаться и ты будешь нести дополнительные риски. Там ты можешь торговать сотней миллионов, и тебя никто не заметит, дополнительных рисков это не приносит.

Кроме того, в России невелико число инструментов, в которые можно вложить капитал и создать по-настоящему сбалансированный портфель. "Активная часть портфеля в России — вложения в фьючерсы, а более-менее ликвидных фьючерсов в стране всего четыре-пять", - говорит Беневаленский. Для сравнения: на фондовой бирже NASDAQ обращается 2870 видов акций и паев. "Атлант" отобрал те из них, которые отвечают его критериями с которым он умеет хорошо торговать. И зарабатывать.

Для работы на зарубежных рынках в Новой Зеландии создан ATLANT, работающий по высоким западным стандартам. Новая Зеландия — не офшор, она участвует во всех международных организациях, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов. "Это надежная юрисдикция", - уверены в "Атланте".

Деньги же клиентов хранятся в банке, который не ведет инвестиционной деятельности, операциями на фондовом рынке занимаются наиболее известные и крупные брокеры, поясняет Игорь Беневаленский.

Ждем кризиса

Оба спикера деловой встречи поясняют: инструменты "Атланта" выстроены так, что особенно высокую доходность они дают в кризис, когда колебания рынка особенно велики.

Игорь Беневаленский,

управляющий партнер инвестиционного клуба "Атлант":

В этом одна из особенностей нашего инструмента: когда все рынки падают и все активы дешевеют, мы начинаем зарабатывать особенно хорошо, мы научились это делать. Мы не можем предсказать, что будет завтра, но научились пристраиваться к естественной динамике рынка.

Владислав Никитенко,

партнер инвестиционного клуба "Алтант":