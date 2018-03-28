Паводок 2018: алтайские энергетики вступили в борьбу со стихией

Мощный поток вышедших из берегов рек топит населенные пункты и энергообъекты. Вода и глыбы льда наносят вред сооружениям далеко за пределами русел рек. В зоне затопления в течение последних двух суток оказались участки трех воздушных линий электропередачи 10 кВ в Быстроистокском и Смоленском районах. В некоторых территориях, по заявкам муниципалитетов и подразделений МЧС, вводится режим ограничения подачи электроэнергии. Такие меры необходимы для исключения несчастных случаев.

Николай Сычев,

директор производственного отделения Белокурихинские электрические сети:

- Сегодня вышла из русла река Песчанка. В зоне затопления оказались две воздушные линии 10 кВ в Смоленском районе. Бурному потоку из воды и льда противостоять трудно. Ищем переправу для доставки на тот берег аварийно-восстановительных бригад и резервных источников питания. Работаем днем и ночью. Используем специальную технику высокой проходимости.

Там, где вода постепенно уходит, энергетики пробираются к ЛЭП для незамедлительного ремонта пострадавшего оборудования. Одновременно ведется укрепление фундаментов опор. В "Алтайэнерго" в полной готовности находятся 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), которые оперативно доставляются в пострадавшие районы. Как только переправа через реки становится возможной, энергетики перевозят дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения жителей на время ремонта основного оборудования. В аварийно-восстановительных работах сейчас задействовано восемь бригад и десять единиц спецтехники.

В "Алтайэнерго" работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт - центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию об электроснабжении, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

"Алтайэнерго" напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!