Паводок-2018: новая ЛЭП в рекордные сроки

Решение о строительстве было принято в связи с информацией МЧС об угрозе подтопления села Маралихи Краснощековского района, где проходит основная линия электропередачи 10 кВ, снабжающая электроэнергией соседнее село Харлово. В случае неблагоприятного развития ситуации, полторы тысячи жителей села, школа, две котельных могли бы остаться без света.

Несмотря на тяжелую паводковую обстановку, энергетики Западных электрических сетей немедленно приступили к возведению новой линии в обход затопленного участка.

Евгений Меренков,

главный инженер производственного отделения Западные электрические сети:

- Работы велись в сложнейших условиях. Под проливным дождем, без подъездных путей, с постоянным колебанием уровня воды.

Менее чем за сутки 34 специалиста ПО ЗЭС филиала "Алтайэнерго" построили резервную ВЛ протяженностью километр. Работы велись с использованием спецтехники, а в ночное время – с применением световых башен. Теперь у жителей Харлово есть резервная линия электропередачи 10 кВ на случай любых непредвиденных сюрпризов погоды.