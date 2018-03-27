Паводок: в зоне особого внимания

Первыми его встретили жители Краснощековского и Чарышского районов. Напряженная ситуация складывается в Солонешенском, Петропавловском, Шипуновском районах. Обильное таяние снега усугубляется непрекращающимися осадками. Алтайские энергетики предпринимают максимум усилий, чтобы обеспечить надежное, а главное – безопасное энергоснабжение населения. В зонах, подвергшихся наибольшему затоплению, по заявкам муниципалитетов, вводится режим ограничения подачи электроэнергии. Такие меры необходимы для исключения несчастных случаев. Там, где есть возможность, потребителей запитывают по резервным схемам, в том числе с помощью резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). В настоящее время в "Алтайэнерго" приведены в готовность все 20 передвижных дизель-генераторных установок. Специалисты готовы по первому требованию выдвинуть их в пострадавшие от паводка районы.

Линии электропередачи и подстанции, за которыми ведется наблюдение, находятся в местах разлива рек Обь, Бия, Алей, Чумыш. Во время весеннего половодья они могут размыть грунт у подножия опор и поставить под удар безопасность электроснабжения жителей. Чтобы этого избежать, электросетевики провели ряд предварительных профилактических мероприятий еще задолго до начала таяния снега. Укрепили фундаменты опор линий электропередачи, провели защиту оснований бетонных конструкций от ледохода. Начиная с февраля, во всех подразделениях филиала с территорий подстанций вывозится снег. Это дает возможность снизить объем талых вод на энергообъектах и уменьшить риск подтопления фундаментов. Специалисты компании производят очистку крыш подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов, ливневых стоков от снега.

Готовится к паводку и персонал. Работники подразделений получают дополнительные инструктажи о порядке действий в зонах затопления, об использовании спецтехники и специальных транспортных средств. Это обеспечит оперативность реагирования энергетиков на нештатную ситуацию.



