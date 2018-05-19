Пенсионный фонд назвал возраст старейшего человека в Алтайском крае

Большинство алтайских долгожителей — женщины. Их 93, а мужчин всего 12. Причем самый возрастной алтайский мужчина (101 год) также проживает в Барнауле.

Всего в краевой столице живут 30 человек старше 100 лет: 28 женщин и двое мужчин.

Самому возрастному работающему пенсионеру в крае исполнилось 93 года — он сотрудник одного из местных университетов. Старейшей работающей пенсионерке — 92 года, она трудится в научно-производственной фирме.

Самые популярные имена среди алтайских долгожительниц — Евдокия, Мария и Анна. У мужчин — Федор, Василий и Иван. Из необычных имен: Агафия, Домна, Ефросинья, Матрена и Зиновий.