Перед открытием Олимпиады в Сочи Путину доложили о захвате самолета

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Происшествия

Владимир Путин рассказал об инциденте перед открытием Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда ему сообщили о захвате самолета и приказе направить его в столицу Игр. Подробностями он поделился в интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

Владимир Путин в Красноярске, 7 февраля 2018.
Владимир Путин в Красноярске, 7 февраля 2018. Фото: kremlin.ru.

По пути на церемонию открытия Олимпиады в Сочи адъютант передал телефон Путину. Звонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. "И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики требуют посадки в Сочи", — рассказал президент.

Перед принятием решения Путин спросил у главы ФСБ совета. Тот ответил, что регламенты безопасности предполагают уничтожение самолета в воздухе. Было принято решение поднять в воздух истребители и сопровождать этот лайнер, сообщает ТАСС.

К счастью, через несколько минут Путину перезвонили и доложили, что это была  "пьяная выходка" одного из пассажиров, а самолет летит в Турцию.

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