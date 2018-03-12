Перед открытием Олимпиады в Сочи Путину доложили о захвате самолета

По пути на церемонию открытия Олимпиады в Сочи адъютант передал телефон Путину. Звонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. "И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики требуют посадки в Сочи", — рассказал президент.

Перед принятием решения Путин спросил у главы ФСБ совета. Тот ответил, что регламенты безопасности предполагают уничтожение самолета в воздухе. Было принято решение поднять в воздух истребители и сопровождать этот лайнер, сообщает ТАСС.

К счастью, через несколько минут Путину перезвонили и доложили, что это была "пьяная выходка" одного из пассажиров, а самолет летит в Турцию.