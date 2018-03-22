Перспективы совместной работы банковского сектора и правительства НСО.

В мероприятии принял участие Председатель Правления Банка Акцепт Константин Васильев.

- На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия Правительства Новосибирской области с финансовым сектором, - прокомментировал итоги встречи Константин Александрович. - Банки предложили конкретные инструменты реализации проектов, важных для развития экономики области. Достаточно много времени уделили вопросу развития ипотеки в регионе, в том числе как фактора поддержки строительной отрасли.

Константин Александрович подчеркнул, что Банк Акцепт имеет все компетенции и большой опыт в кредитовании государственных структур и взаимодействии с муниципальными органами, и что этот опыт может быть полезным в сотрудничестве с Правительством области.

ВРИО губернатора области отметил необходимость проведения подобных встреч на регулярной основе.