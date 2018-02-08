Первые в Сибири учебно-тренировочные сборы для школьников провели московские физики

В течение трех дней ребята занимались физикой под руководством разработчиков и членов Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиады Максвелла по физике. В частности, в качестве тренеров выступили Сергей Варламов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Специализированного учебно-научного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник кафедры физики Московского института открытого образования, один из авторов журнала "Потенциал", лауреат гранта Фонда "Династия" в номинации "Наставник будущих ученых", Алексей Гуденко, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики Московского физико-технического института, и Константин Соломатин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, председатель жюри регионального этапа Олимпиады Максвелла по физике.

В завершении образовательной части сборов Сергей Варламов организовал для ребят практическую программу "Удивительная физика". Дети увидели множество интересных физических опытов, основанных на полученных ими в течение трех дней знаниях.

Александр Чередник,

исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко: