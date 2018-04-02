Первый беспилотник "Почты России" вместе с посылкой врезался в жилой дом

Запуск беспилотника ранее анонсировала пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова. "Это первый рейс по доставке почтового груза с помощью БПЛА в истории "Почты России". В дальнейшем их планируется использовать для доставки груза в труднодоступные районы в регионах страны", — говорилось в сообщении.

В торжественном запуске аппарата принимали участие глава Бурятии и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов. "Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным", — сказал Подгузов.

Но сразу после взлета беспилотник врезался в жилой дом и рухнул на землю. При инциденте никто не пострадал, но сам аппарат восстановлению не подлежит, пишет znak.com. Что находилось в посылке — не сообщается.

По словам представителей почтового ведомства, одной из причин крушения беспилотника могли стать wi-fi-точки, которые "сбили с толка" БПЛА.

В "Почте России" после инцидента сообщили, что разбившийся беспилотник принадлежал компании "Рудрон/Экспедитор 3М", и что компания, управляемая Подгузовым, участвовала в испытаниях в качестве гостя, пишет Life.ru.

На церемонии запуска дрона "Почты России" было также много журналистов, пишет bfm.ru.

Антонина Болотова,

корреспондент телерадиокомпании "Аригус":

— Достаточно быстро беспилотник этот взлетел, было запланировано, что он над журналистами будет в одном положении летать, чтобы успели подснять. Сначала даже мы не поняли, что он сбился с маршрута. Затем его немного понесло, у нас в эти дни как раз ветер. Беспилотник очень быстро врезался в соседний дом. Честно говоря, у всех был шок, потому что очень это было громко, даже страшно, он мог залететь в окно, упасть на людей. Как нам позже заявили, они из автоматического режима перевели на ручное управление и якобы специально от людей, от нас они этот дрон отвели. Но, честно говоря, это было не похоже вообще на какое-то управление, потому что он очень резко врезался в дом, разбился. Три человека стояли около дома, они успели отбежать. И сам этот дрон весит 7,5 килограмма. Он стоит 1,2 млн , не был застрахован.

"Почта России" старается не отставать от других мировых компаний, которые тоже интересуются беспилотниками. В частности, американская Amazon уже провела ряд тестовых полетов с грузом, и в 2017 планирует запустить в воздух целый флот "перевозчиков", — говорилось в сообщении 2016 года.

Беспилотники нужны для доставки посылок и корреспонденции в труднодоступные районы страны, куда сложно добраться наземным транспортом.