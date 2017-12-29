Песенка корпоративной елки от поэтического обозревателя altapress

По всей стране идет цунами предновогодних корпоративных банкетов. Поэтический обозреватель altapress.ru предлагает читателям свой вариант слов легендарной песни. Да, вариант несколько пессимистичен, но, увы, отнюдь не мистичен. Но природный оптимизм автора призывает: "Да минует вас елка сия! Пусть ваш праздник будет душевным! С наступающим!"
"В лесу родилась елочка,
В лесу она росла!
Зимой и летом стройная,
Зеленая была…"
Я никого не трогала,
Но вот — судьбы удар:
Спилили и отправили
На елочный базар.
Какой-то мощный дяденька,
Зовущийся "завхоз",
Купил меня за тысячу
И на плече унес.
Меня поставят в офисе,
Шарами обрядив,
Ведь здесь ближайшим вечером
Пройдет корпоратив!
Нарядные и трезвые
На праздник все придут
И чинно и торжественно
По первой разольют.
…А после третьей рюмочки
Становится "громчей"
И в гомоне не слышно уж
Торжественных речей.
Зато все чаще слышится
Бокалов перезвон!
Какой-то мощный дяденька
Кричит: "Врубай музон!"
И вот "сердючстасмихнана"
В динамиках орет!
Какой-то мощный дяденька
Возглавил хоровод.
Притушен свет, и топотно
Танцует вся толпа!
Какой-то мощный дяденька
Расстегнут до пупа.
Вот первый шар с моих ветвей
Разбился на полу…
Какой-то мощный дяденька
Сел на мою иглу.
…Когда же ближе к полночи
Затихнет кавардак,
Последний гость найдет на мне
Потерянный пиджак.
И только мощный дяденька,
Хвативший через край,
Обнял меня за ствол и спит.
Спи, дяденька, бай-бай…
В ветвях моих скрывается
Последний целый шар.
Вот так вот я ответила
За елочный базар…