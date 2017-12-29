Песенка корпоративной елки от поэтического обозревателя altapress

"В лесу родилась елочка,

В лесу она росла!

Зимой и летом стройная,

Зеленая была…"

Я никого не трогала,

Но вот — судьбы удар:

Спилили и отправили

На елочный базар.

Какой-то мощный дяденька,

Зовущийся "завхоз",

Купил меня за тысячу

И на плече унес.

Меня поставят в офисе,

Шарами обрядив,

Ведь здесь ближайшим вечером

Пройдет корпоратив!

Нарядные и трезвые

На праздник все придут

И чинно и торжественно

По первой разольют.

…А после третьей рюмочки

Становится "громчей"

И в гомоне не слышно уж

Торжественных речей.

Зато все чаще слышится

Бокалов перезвон!

Какой-то мощный дяденька

Кричит: "Врубай музон!"

И вот "сердючстасмихнана"

В динамиках орет!

Какой-то мощный дяденька

Возглавил хоровод.

Притушен свет, и топотно

Танцует вся толпа!

Какой-то мощный дяденька

Расстегнут до пупа.

Вот первый шар с моих ветвей

Разбился на полу…

Какой-то мощный дяденька

Сел на мою иглу.

…Когда же ближе к полночи

Затихнет кавардак,

Последний гость найдет на мне

Потерянный пиджак.

И только мощный дяденька,

Хвативший через край,

Обнял меня за ствол и спит.

Спи, дяденька, бай-бай…

В ветвях моих скрывается

Последний целый шар.

Вот так вот я ответила

За елочный базар…