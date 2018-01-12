Песков подтвердил, что Путин обсуждал со своим кумом второй этап обмена пленными

О встрече 10 января Владимира Путина с украинским политиком Виктором Медведчуком, сообщил портал EADaily.

В ходе встречи президент РФ и спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске обсуждали украинскую повестку дня. В частности, говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также об освобождении граждан Украины, осужденных на территории РФ, о реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

По инициативе Медведчука 27 декабря состоялся самый масштабный обмен пленными между Киевом и ЛНР и ДНР начиная с декабря 2014 года. Обмен прошел в пригороде Горловки под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинская сторона передала на неподконтрольные территории 233 сторонника ДНР и ЛНР, взамен ДНР и ЛНР освободили и обменяли 74 удерживаемых лица, включенных Киевом в списки на обмен.

Как сообщил лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "83 на 29".

Факт

Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука — Дарьи. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева — Светлана.