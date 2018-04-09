Певец Валерий Леонтьев рассказал, что пил оленью кровь для сверхсилы

В США 69-летний Леонтьев летает, чтобы увидеться с супругой Людмилой Исакович, которая там проживает. При необходимости, артист обращается к местным врачам. "Пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови. Летом Люся приезжает в Россию. Остальное время я постоянно в гастрольном маршруте", — рассказал артист изданию StarHit.

Валерий Леонтьев родился в селе Усть-Уса (Республике Коми) в семье ветеринаров-оленеводов. Известно, что в тех краях местные пьют оленью кровь. Оказалось, что и известному артисту доводилось ее пробовать, о чем он совсем не жалеет. Он считает, что, возможно, кровь дала ему сверхсилу и энергию.

В этом году ровно 45 лет как Валерий Леонтьев выступает на эстраде.

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