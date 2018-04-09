Певец Валерий Леонтьев рассказал, что пил оленью кровь для сверхсилы

Певец Валерий Леонтьев принципиально не лечится в России, а уезжает для любых медицинских обследований в США. Артист признался, что не хочет, чтобы его состояние здоровья стало достоянием общественности на родине.
В США 69-летний Леонтьев летает, чтобы увидеться с супругой Людмилой Исакович, которая там проживает. При необходимости, артист обращается к местным врачам. "Пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови. Летом Люся приезжает в Россию. Остальное время я постоянно в гастрольном маршруте", — рассказал артист изданию StarHit.
Валерий Леонтьев родился в селе Усть-Уса (Республике Коми) в семье ветеринаров-оленеводов. Известно, что в тех краях местные пьют оленью кровь. Оказалось, что и известному артисту доводилось ее пробовать, о чем он совсем не жалеет. Он считает, что, возможно, кровь дала ему сверхсилу и энергию.
В этом году ровно 45 лет как Валерий Леонтьев выступает на эстраде.
Ранее Филипп Киркоров разместил в сети фото с Леонтьевым, которого многие приняли за женщину.
Встреча ,на посошок, перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Майами,мы провели чудесный вечер с моим Другом и Легендой @valera_leontiev , и юными поклонниками таланта Великого Артиста- @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov . Я всегда знал , что у моих детей - прекрасный вкус!👑👏👏👏👏👏👏👏
Российские специалисты по пластической хирургии и косметологии объяснили этот эффект введением ботокса в лоб и блефаропластикой, пишет ura.ru.
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