Певица Максим прекращает концертную деятельность из-за болезни

Певица Максим (МакSим) объявила о паузе в творческой деятельности. В Instagram появилось сообщение, что артистка уходит с большой сцены в бессрочный творческий отпуск из-за болезни.
"Причиной стало восстановление здоровья. Певица не прощается с публикой навсегда — она намерена вновь заняться творчеством. Проблемы со здоровьем не позволяют артистке в полной мере раскрывать свой потенциал, поэтому начинающийся отпуск — лучшее решение в данной ситуации", — говорится в сообщении.
Перед уходом со сцены Максим презентует клип на песню "Здесь и сейчас", который выходит на днях, пишет "Росбалт".
В 2008 году МакSим получила сразу четыре премии Муз-ТВ, в 2011 году певица вошла в рейтинг "Сто самых влиятельных женщин России".
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