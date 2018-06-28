Певица Максим прекращает концертную деятельность из-за болезни

"Причиной стало восстановление здоровья. Певица не прощается с публикой навсегда — она намерена вновь заняться творчеством. Проблемы со здоровьем не позволяют артистке в полной мере раскрывать свой потенциал, поэтому начинающийся отпуск — лучшее решение в данной ситуации", — говорится в сообщении.





Перед уходом со сцены Максим презентует клип на песню "Здесь и сейчас", который выходит на днях, пишет "Росбалт".

Публикация от МакSим (@maksim.music.ru) 26 Июн 2018 в 7:43 PDT

В 2008 году МакSим получила сразу четыре премии Муз-ТВ, в 2011 году певица вошла в рейтинг "Сто самых влиятельных женщин России".