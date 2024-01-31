31 января
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Шоу-бизнес

Певца SHAMAN проверят на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих

Звезду проверят на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации из-за подведенных глаз в клипе "Я русский", сообщает "Осторожно, новости".

Певец SHAMAN.
Певец SHAMAN.
Фото пресс-служба Муз-ТВ

Заявление с просьбой проверить исполнителя подал российский активист Ян Коробков.

По его мнению, певец создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность. Автор жалобы, помимо подведенных глаз музыканта в клипе "Я русский", обращает внимание на сцену, когда его несли на руках — в этот момент мужчины якобы могли трогать половые органы исполнителя.

Также активист усмотрел признаки оскорбления чувств верующих в клипе: в нем якобы есть аудиодорожка с колокольным звоном, а в адресной строке стоит аббревиатура "FAP", которая означает мастурбацию в английском сленге.

Он подчеркнул, что так "оказывается влияние на подсознание зрителей-мужчин". На момент написания заявления клип посмотрели более 48 млн раз. Неизвестно, сколько мужчин могли посмотреть клип, поддаться ЛГБТ-пропаганде, и "навредить генофонду РФ, отказавшись от размножения с женщинами".

Ранее мы подробно рассказывали о микрофоне в штанах, дредах в кульке и взлете карьеры SHAMAN.

*организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ.

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