Питерские власти подарили детям из неблагополучных семей сломанные наушники для iPhone

Администрация Санкт-Петербурга подарила детям из неблагополучных семей сломанные наушники, использовать которые можно только на устройствах от компании Apple. На 2,5 тысячи таких подарков из бюджета было потрачено 4 млн рублей.
В одном из городских социальных центров "Фонтанке" рассказали, что партия наушников поступила еще на прошлой неделе. Дети разобрали подарки, однако почти сразу начали звонить и жаловаться, что они не работают. Позже выяснилось, что у некоторых устройствах была повреждена упаковка.
Сотрудникам центра протестировали все наушники и выяснили, что примерно 10% от партии — брак. Поставщиком новогодних подарков для детей выступил президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества, профессор кафедры истории и теории искусств СПГУТД, индивидуальный предприниматель Алексей Аранович, который комментировать ситуацию отказался.
В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями заявили, что наушники с дефектами будут заменены на новые по гарантии, пишет ura.ru.
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