Питерские власти подарили детям из неблагополучных семей сломанные наушники для iPhone

В одном из городских социальных центров "Фонтанке" рассказали, что партия наушников поступила еще на прошлой неделе. Дети разобрали подарки, однако почти сразу начали звонить и жаловаться, что они не работают. Позже выяснилось, что у некоторых устройствах была повреждена упаковка.

Сотрудникам центра протестировали все наушники и выяснили, что примерно 10% от партии — брак. Поставщиком новогодних подарков для детей выступил президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества, профессор кафедры истории и теории искусств СПГУТД, индивидуальный предприниматель Алексей Аранович, который комментировать ситуацию отказался.

В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями заявили, что наушники с дефектами будут заменены на новые по гарантии, пишет ura.ru.