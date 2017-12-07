Планета-убийца близко: переводчики ошиблись в дате конца света по календарю майя

Предсказанный майя конец света, который должен был наступить в декабре 2012 года, был неправильно истолкован. Переводчики ошиблись с датой ровно на пять лет, пишет ura.ru.
По уточненным данным, конец света ждет жителей Земли ровно через две недели — 21 декабря, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Переводчики и ученые также проводят параллели между тем, что произошло пять лет назад, и тем, что случилось в уходящем году. Отмечаются катаклизмы, обрушившиеся на разные точки нашей планеты — тайфуны, землетрясения и наводнения, пишет Nation News. Уточняется, что предвестником апокалипсиса в 2017 году станет планета-убийца Нибиру.
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