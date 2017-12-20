По делу барнаульского школьника, погибшего от разрыва селезенки, проведут экспертизу

Сегодня, 10:49.
Происшествия

Следователи планируют назначить проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по делу о гибели школьника в Барнауле. Экспертиза позволит определить качество оказанных медицинских услуг, сообщили altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Напомним, 14-летний мальчик умер 29 октября в детской городской клинической больнице. Ребенка доставили в медучреждение из общеобразовательной школы с ухудшением состояния здоровья.

В заключении о смерти сказано, что мальчик умер в результате травматического разрыва селезенки, осложнившейся обильной кровопотерей.

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следователи продолжают расследование.

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