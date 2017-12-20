По делу барнаульского школьника, погибшего от разрыва селезенки, проведут экспертизу

Напомним, 14-летний мальчик умер 29 октября в детской городской клинической больнице. Ребенка доставили в медучреждение из общеобразовательной школы с ухудшением состояния здоровья.

В заключении о смерти сказано, что мальчик умер в результате травматического разрыва селезенки, осложнившейся обильной кровопотерей.

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следователи продолжают расследование.