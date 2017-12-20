По делу барнаульского школьника, погибшего от разрыва селезенки, проведут экспертизу

Следователи планируют назначить проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по делу о гибели школьника в Барнауле. Экспертиза позволит определить качество оказанных медицинских услуг, сообщили altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, 14-летний мальчик умер 29 октября в детской городской клинической больнице. Ребенка доставили в медучреждение из общеобразовательной школы с ухудшением состояния здоровья.
В заключении о смерти сказано, что мальчик умер в результате травматического разрыва селезенки, осложнившейся обильной кровопотерей.
СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следователи продолжают расследование.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.