По итогам 10 месяцев года РСХБ получил чистую прибыль в размере 1,2 млрд рублей

По состоянию на 01.11.2017 совокупный кредитный портфель Банка превысил 1,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%. В том числе объем кредитов корпоративным заемщикам увеличился на 10,3%, до 1,56 трлн рублей, частным лицам – до 347,2 млрд рублей (на 6,8%).

Банк демонстрирует опережающую среднерыночную динамику по направлению привлечения средств клиентов, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны бизнеса и населения. По итогам 10 месяцев 2017 года объем привлеченных средств составил 1,97 трлн рублей, увеличившись с начала года на 26,1%.

Кроме того, РСХБ продолжает наращивать кредитную поддержку АПК в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. Кредитный портфель Банка в сегменте АПК на 01.11.2017 составил 1,19 трлн рублей против 1,17 трлн рублей на начало текущего года.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.