По Новосибирску проехал старинный паровоз. Очевидцы делятся в сети видеороликами

Вечером 19 мая по Новосибирске с дымом, паром и гудками прошел старый паровоз. Его заметили на станции города Обь, а потом локомотив проследовал на станцию "Новосибирск-главный".
По Новосибирску в "Музейную ночь" проехал старинный паровоз. 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/marysiya_ver.
По Новосибирску в "Музейную ночь" проехал старинный паровоз. 19 мая 2018 года. Фото: Светлана Жаркова vk.com/act54.
Старинный паровоз принял участие в празднике "Музейная ночь 2018". Гудящего "старичка" радостно приветствовали жители Новосибирска и Оби.
Что это был за паровоз
Паровоз был выпущен в 1949 году и назван "Л-0620" — в честь советского инженера-локомотивостроителя Льва Лебедянского. В 2019 году именно этот экспонат уже проезжал по Новосибирску в честь 120-летия РЖД, пишет Инцидент Новосибирск".
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