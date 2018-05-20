По Новосибирску проехал старинный паровоз. Очевидцы делятся в сети видеороликами

По Новосибирску в "Музейную ночь" проехал старинный паровоз. 19 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/marysiya_ver. По Новосибирску в "Музейную ночь" проехал старинный паровоз. 19 мая 2018 года. Фото: Светлана Жаркова vk.com/act54.

Старинный паровоз принял участие в празднике "Музейная ночь 2018". Гудящего "старичка" радостно приветствовали жители Новосибирска и Оби.

Что это был за паровоз

Паровоз был выпущен в 1949 году и назван "Л-0620" — в честь советского инженера-локомотивостроителя Льва Лебедянского. В 2019 году именно этот экспонат уже проезжал по Новосибирску в честь 120-летия РЖД, пишет Инцидент Новосибирск".