По решению алтайского суда Роскомнадзор заблокировал ЛГБТ-сайт

28 апреля Роскомнадзор уведомил редакцию сайта "Парни Плюс" о внесении в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Администрации портала о здоровье для членов ЛГБТ-сообщества заявили, что решение о блокировке было вынесено после того, как суд в ведомство обратился Бурлинский районный суд из Алтайского края, пишет Paperpaper.ru.
В письме, отправленном в "Парни Плюс" сообщено, что суд из Бурлы вынес свой вердикт еще 26 января. Администрация сайта заявляет, что не знала о судебном решении, поэтому не могла подать на апелляцию.
В судебном постановлении значится, что на заблокированном сайте размещена информация, "отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения".
Как сообщается, портал "Парни Плюс" работал с 2008 года. Проект посвящен сексуальному здоровью и семейным отношениям ЛГБТ, а также жизни с ВИЧ.
Напомним, что в 2016 году барнаульская прокуратура постановила заблокировать сайт психологической помощи ЛГБТ-подросткам "Дети-404".
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