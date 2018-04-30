По решению алтайского суда Роскомнадзор заблокировал ЛГБТ-сайт

В письме, отправленном в "Парни Плюс" сообщено, что суд из Бурлы вынес свой вердикт еще 26 января. Администрация сайта заявляет, что не знала о судебном решении, поэтому не могла подать на апелляцию.

В судебном постановлении значится, что на заблокированном сайте размещена информация, "отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения".

Как сообщается, портал "Парни Плюс" работал с 2008 года. Проект посвящен сексуальному здоровью и семейным отношениям ЛГБТ, а также жизни с ВИЧ.

Напомним, что в 2016 году барнаульская прокуратура постановила заблокировать сайт психологической помощи ЛГБТ-подросткам "Дети-404".