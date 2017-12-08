Победителей краевого конкурса в сфере АПК наградили призами на 20 млн рублей

В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Вадим Смагин (в центре). Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Валерий Гачман (справа). Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ирина Солнцева. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Балушкин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Вадим Смагин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сергей Дугин (в центре). Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сергей Серов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. В Алтайском крае наградили лучших работников сферы АПК. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

В общей сложности почетные грамоты, денежные премии и автомобили (их дарят абсолютным лидерам по номинациям) получили более 100 человек. На поощрения в этом году из краевого бюджета выделено 20,5 млн рублей.

Помимо непосредственных победителей трудового соревнования, 8 декабря чествовали и других представителей агропромышленного комплекса. В этот день получили свои награды лауреаты премии губернатора "За верность профессии", присуждаемой за большой вклад в развитие растениеводства. Четыре ветерана АПК были удостоены дипломами и денежными премиями в размере 125 тыс рублей каждому.

С 1996 года в краевом трудовом соревновании участвуют хозяйства региона, предприятия пищевой, перерабатывающей, фармацевтической отрасли, бригады, смены, звенья, рядовые сотрудники, муниципалитеты, городские округа, научные учреждения, СМИ. Также каждый год в крае награждаются лучшие трудовые династии и выбирают лучшего руководителя сельхозпредприятия. В этом году эта премия разделилась на две номинации. Лучшим директором в сельском хозяйстве стал Петр Боос, руководящий племзаводом "Степное" Немецкого национального района. В переработке был отмечен Анатолий Стовба, директор "Черемновского сахарного завода".

Среди предприятий пищевой отрасли награды получили "Барнаульский молочный комбинат", "Коротоякский элеватор", "Алейскзернопродукт", "Гудвилл", "Модест" и другие. В сфере малого бизнеса, занятого производством прочих продуктов, победу в трудовом соревновании одержало предприятие "Специалист", выпускающее функциональное питание.