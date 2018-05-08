Победители "Победителей": детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки

Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Диплом, лимонады "Барнаульского пивоваренного завода", а также подарочный сертификат в книжный магазин "Читай-город". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Лимонады "Барнаульского пивоваренного завода". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Для участия в конкурсе было необходимо предоставить рисунок, соответствующей тематике, а также стенгазету. Принимались, как индивидуальные, так и групповые работы. Примечательно, что количество участников по сравнению с прошлым годом, выросло вдвое. Почти все детские сады и школы краевой столицы предоставили работы детей. Из 200 рисунков и стенгазет было выбрано 30 самых лучших. Награждение победителей прошло 7 мая в музее "Город".

По словам организаторов, в современном обществе воспитание детей стало первостепенной задачей, в решении которой участвует не только государство, но и благотворительные некоммерческие организации. Разрабатывая концепцию конкурса "Победители", была поставлена цель - стимулировать у детей и подростков интерес к изучению родной истории и поддержать творческую активность юношества и молодежи.

Александр Локтев,

депутата Думы Барнаула:

— Дети стали более активными и приготовили просто замечательные работы. Было сложно выбрать первые места, поэтому обратились за помощью к профессиональному сообществу — представителям детского творческого центра. В итоге в каких-то номинациях у нас даже есть два первых места.

В этом году авторы лучших работ получили от фонда Александра Локтева дипломы, лимонады "Барнаульского пивоваренного завода", а также подарочные сертификаты в книжный магазин "Читай-город". После вручения подарков все дети посетили бесплатную экскурсию по музею "Город".

Работы победителей будут размещены на официальном сайте Фонда социальных проектов Александра Локтева — www.fondlokteva.ru.