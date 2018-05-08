Победители "Победителей": детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки

Сегодня, 15:09.
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В краевой столице подвели итоги второго детского конкурса "Победители", приуроченного к 73-й годовщине в Великой Отечественной войне. Организаторы - Фонд социальных проектов депутата Думы Барнаула Александра Локтева совместно с комитетом по образованию города — отметили, что такие мероприятия помогают воспитывать не просто уважение к ветеранам, но и гордость за прошлое нашей страны.

Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Диплом, лимонады "Барнаульского пивоваренного завода", а также подарочный сертификат в книжный магазин "Читай-город". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Лимонады "Барнаульского пивоваренного завода". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунки на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Рисунок на военную тему. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Локтев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Детей из Барнаула наградили за лучшие военные рисунки. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Для участия в конкурсе было необходимо предоставить рисунок, соответствующей тематике, а также стенгазету. Принимались, как индивидуальные, так и групповые работы. Примечательно, что количество участников по сравнению с прошлым годом, выросло вдвое. Почти все детские сады и школы краевой столицы предоставили работы детей. Из 200 рисунков и стенгазет было выбрано 30 самых лучших. Награждение победителей прошло 7 мая в музее "Город".

Цель конкурса - стимулировать у детей интерес к родной истории.
Цель конкурса - стимулировать у детей интерес к родной истории.

По словам организаторов, в современном обществе воспитание детей стало первостепенной задачей, в решении которой участвует не только государство, но и благотворительные некоммерческие организации. Разрабатывая концепцию конкурса "Победители", была поставлена цель - стимулировать у детей и подростков интерес к изучению родной истории и поддержать творческую активность юношества и молодежи.

Александр Локтев.
Александр Локтев.

Александр Локтев,
депутата Думы Барнаула:

— Дети стали более активными и приготовили просто замечательные работы. Было сложно выбрать первые места, поэтому обратились за помощью к профессиональному сообществу — представителям детского творческого центра. В итоге в каких-то номинациях у нас даже есть два первых места.

В этом году авторы лучших работ получили от фонда Александра Локтева дипломы, лимонады "Барнаульского пивоваренного завода", а также подарочные сертификаты в книжный магазин "Читай-город". После вручения подарков все дети посетили бесплатную экскурсию по музею "Город".

Награждение авторов лучших работ.
Награждение авторов лучших работ.

Работы победителей будут размещены на официальном сайте Фонда социальных проектов Александра Локтева — www.fondlokteva.ru.

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