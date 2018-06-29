Почему алтайские аграрии выбирают технику Ростсельмаш

Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru VIII Межрегиональный агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: архив компании "Агротрак". Агрофорум "День Сибирского поля - 2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Экспозиция техники Ростсельмаш вызвала ожидаемый интерес у сибирских аграриев. Руководители хозяйств и специалисты интересовались техническими особенностями машин, заглядывали под капоты, оценивали комфортность техники, узнавали, как можно ее приобрести по программе субсидирования.

Петр Локтионов, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Шипуновском районе, один из тех, кто очень хорошо знаком с техникой Ростсельмаш. В хозяйстве уже есть мощный трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375.

Петр Локтионов,

глава крестьянско-фермерского хозяйства в Шипуновском районе:

— В нашем хозяйстве 7 тысяч гектар пашни и почти тысяча голов крупного рогатого скота, поэтому нам нужна мощная и производительная техника. Свой выбор мы сделали в пользу техники Ростсельмаш. В прошлом году в компании "Агротрак" приобрели трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375. Нареканий по нему нет, расход топлива достаточно экономичный. Сервисные бригады работают оперативно и в течение суток отрабатывают поданную заявку. Нашим сотрудничеством я доволен.

Юрий Шишов, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Ключевского района, сельхозтехникой Ростсельмаш тоже доволен. По словам фермера, в работе она эффективна и надежна. А еще удобна и комфортна в эксплуатации, при этом цена на нее остается довольно демократичной. Разве это не повод для покупки?

В нынешнем году "Агротрак" представлял технику Ростсельмаш на "Дне Сибирского поля" впервые. Официальным дилером этого известного мирового производителя в Алтайском крае компания стала в октябре 2017 года, достигнув за прошедшее время существенных результатов.

Леонид Попов,

начальник отдела техники ООО "Агротрак":

— Техника Ростсельмаш в Алтайском крае очень востребована. Производитель предлагает различные машины и оборудование под потребности каждого клиента. Так, например, компактный комбайн NOVA идеально подходит для небольших фермерских хозяйств, ACROS 550 – для более крупных КФХ. Комбайны ACROS 595 Plus, RSM 161 и TORUM 750 будут незаменимы для агрохолдингов и сельхозпредприятий с большим посевным клином.

В работе на демонстрационных показах "Дня сибирского поля" прекрасно показал себя самоходный опрыскиватель VERSATILE SP 275. Эта мощная, надежная и высокопроизводительная машина идеально подходит для высокоточного и равномерного внесения рабочих растворов. Компания "Агротрак" уже реализовала несколько таких опрыскивателей в Новосибирской области. Отзывы исключительно положительные.

Леонид Попов,

начальник отдела техники ООО "Агротрак":

— Этот самоходный опрыскиватель представляет собой простую и, одновременно, надежную конструкцию. Важным преимуществом этой агромашины является конкурентная цена. В нынешнем году Ростсельмаш предлагает своим клиентам выгодные условия по приобретению данного оборудования.

На сегодняшний день "Агротрак" не только реализует сельхозтехнику Ростсельмаш, но и предлагает целый комплекс сервисных услуг. Предпродажная подготовка, запуск техники в поле, гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение механизаторов — все это делает сотрудничество с Ростсельмаш и ее официальным дилером еще более выгодным. Сибирские аграрии это уже оценили.