Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы

Сегодня, 11:26.
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Заринский "Алтай-Кокс" — феноменальный завод. Это место, где люди не только работают и получают достойную зарплату, но и становятся успешными спортсменами, знатоками, звездами КВН и организаторами масштабных событий. 

Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Краевой конкурс электромонтеров. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Турнир по волейболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Баскетбол. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
На Алтай-Коксе состоялись соревнования по плаванию. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".

Столько возможностей для раскрытия потенциала не дает, пожалуй, ни одно предприятие региона. 

Мы отправились в Заринск и поговорили с сотрудниками о том, что их связывает с заводом помимо работы, о чем они мечтают и переживают, как участвуют в жизни города и какими принципами руководствуются в жизни. 

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