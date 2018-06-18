Заринский "Алтай-Кокс" — феноменальный завод. Это место, где люди не только работают и получают достойную зарплату, но и становятся успешными спортсменами, знатоками, звездами КВН и организаторами масштабных событий.

Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Игра КВН. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Краевой конкурс электромонтеров. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по волейболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе прошли семейные старты. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Баскетбол. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Турнир по пейнтболу. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На Алтай-Коксе состоялись соревнования по плаванию. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Столько возможностей для раскрытия потенциала не дает, пожалуй, ни одно предприятие региона.



Мы отправились в Заринск и поговорили с сотрудниками о том, что их связывает с заводом помимо работы, о чем они мечтают и переживают, как участвуют в жизни города и какими принципами руководствуются в жизни. Подробнее читайте в нашем мультимедийном проекте >>