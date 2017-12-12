Почему фильтры не помогают.

Бытовые фильтры с очисткой водопроводной воды не справляются: даже убирая из воды хлор, фильтры не могут удалить хлорорганические вещества. Об этом говорит Ю. А. Рахманин, академик РАН, исследователь водных ресурсов России. По словам ученого, используемый сегодня метод очистки воды с помощью хлора очень опасен. Вступая в реакцию с другими химическими веществами, оказавшимися в воде, хлор создает новые, канцерогенные соединения, намного более токсичные, чем сам хлор и сами загрязнители.

При использовании фильтров есть риск повторного заражения воды. Все фильтрующие элементы имеют свойство накапливать в себе полученные из воды загрязнения, которые со временем в воду же и возвращаются. При несвоевременной замене картриджа или повреждении фильтры превращаются в идеальный рассадник болезнетворных бактерий.

И самое главное – ни один бытовой фильтр не может очистить водопроводную воду до высшей категории качества.

Вода высшей категории качества безопасна:

для производства используется вода артезианских скважин. По словам академика Ю. А. Рахманина, за подземными источниками – будущее. Потому что они надежно защищены от внешних загрязнителей, от природы сохраняют в себе самую качественную воду;

промышленная очистка убирает из воды частицы вплоть до мельчайших (5 мкм и меньше);

обеззараживается вода без применения хлора! Только УФ-лучами и озонированием;

безопасность воды контролируется более жесткими нормативами.

Кроме гарантированной безопасности вода высшей категории качества содержит в себе полезные микро- и макроэлементы в нужном количестве. Это называется "физическая полноценность", когда кальция, магния, калия, фторид-ионов и других веществ ровно столько, чтобы удовлетворять потребности организма. А если вода еще содержит йод, недостаток которого ощущается повсеместно в Алтайском крае, то она еще и эффективная мера профилактики заболеваний, связанных с дефицитом этого микроэлемента.

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