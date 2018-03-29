Почему иметь китайский смартфон больше не стыдно: плюсы и минусы

В феврале 2018 года в России впервые было продано больше смартфонов китайского бренда Huawei (вместе с Honor), чем аппаратов Apple. По объему продаж в штуках Huawei занял второе место в стране после Samsung. А по итогам 2017 года доля китайских смартфонов достигла 22% в общем объеме реализованных аппаратов (данные "М.Видео"). Разбираемся, в чем китайские смартфоны опередили именитых конкурентов, а в чем до них не дотягивают.
Преимущества китайских смартфонов
1. Соотношение цена/качество
Китайские производители предложили рынку то, в чем был явный дефицит — недорогие смартфоны с максимальными для их цены характеристиками. Известно, что A-бренды все свои усилия вкладывают во флагманы, а средний и особенно бюджетный ценовой сегмент делают по остаточному принципу.
Те, кто не разбирается в "начинке" смартфонов, покупают дешевые модели известных марок только из-за популярности бренда. И в итоге получают хлам, который едва работает.
У китайцев обычно все не так. Они находят максимально качественные комплектующие для самых недорогих смартфонов. Профильное издание о технике Ferra.ru называет их технические характеристики "злыми", имея в виду высокую конкурентоспособность.
2. Большое разнообразие моделей и брендов
Китайский брендов стало много. И каждый из них производит широчайший модельный ряд смартфонов на любой вкус и кошелек, значительно опережая по этому показателю лидеров рынка.
Производители расставляют в гаджетах самые разные акценты: дизайн, камера, производительность, высокий уровень автономности и так далее. В этом разнообразии большинство людей найдет себе смартфон по потребностям.
3. Регулярное обновление программной "начинки"
А-бренды нечасто обновляют Android в своих дорогих моделях, а в бюджетных почти никогда. Китайские производители делают это значительно чаще. Тем более если речь идет об их собственных прошивках. Актуальность и удобство гаджета сохраняется на более долгий срок.
Кроме этого китайцы создают вокруг своих гаджетов целые экосистемы — с контентом, приложением и дополнительными устройствам. Не каждый бренд первой величины может этим похвастаться.
Недостатки китайский смартфонов
1. Копируют, а не изобретают
Пока что ни один китайский бренд не стал законодателем моды на рынке смартфонов. Балом здесь по прежнему правят Apple и Samsung. В свои флагманы они закладывают новации, которые потом становятся нормой. А китайцы их быстро осваивают, "допиливают" и продают по более привлекательной цене.
2. Китайские флагманы хороши, но не самые лучшие
Флагманские аппараты китайских брендов регулярно попадают в рейтинги типа "лучшие смартфоны полугодия". Однако, если сравнивать их с "эталонными" смартфонами Apple и Samsung, они до них не дотягивают. То камера снимает очевидно хуже, то экран не самого лучшего качества, то дизайн вторичен и так далее.
Однако китайцы подтягиваются. Например, в прошлом году авторы многих обзоров отмечали достойное качество камер у дорогих смартфонов Huawei. В некоторых тестах они показывали себя лучше, чем iPhone.
3. Им не хватает статуса
Если вы хотите подчеркнуть свой высокий статус с помощью смартфона, то с китайским брендом сделать это вряд ли получится. Сегодня китайские смартфоны, скорее, выдают в их владельце практичного человека, ориентирующегося на разумное потребление, разбирающегося в трендах. Тоже неплохие качества, но другого порядка.
Когда речь идет о престиже и демонстрации материальных возможностей, то Apple и Samsung остаются вне конкуренции.
Самые известные бренды китайских смартфонов
Huawei
В 2016 году компания первой выпустила смартфоны с фотокамерами легендарного немецкого бренда Leica. Он известен тем, что делает очень дорогие и качественные фотоаппараты. Весной 2017 года в тестах сравнивали камеры Huawei P10 и iPhone 7, Huawei выигрывал по многим параметрам.
У Huawei также есть линейка смартфонов под брендом Honor — она считается более бюджетной. В ней не самое лучшее "железо", но интересный дизайн.
Перевод названия: "достижение Китая".
Один из флагманов 2017, цена: Huawei Mate 10, порядка 30 тыс. рублей (цена на Яндекс.Маркете в день публикации).
Xiaomi
В России многие не знают, как правильно произносится название компании: "сяоми" с ударением на последний слог.
Xiaomi известна тем, что выпускает в большом количестве не только смартфоны, но и бытовую технику, аксессуары и даже велосипеды.
Перевод названия: "рисовое зернышко".
Один из флагманов 2017, цена: Xiaomi Mi6, 22 200 рублей.
Meizu
Долгое время эту компанию обвиняли в том, что она "клонирует" iPhone. Но в 2016 году случилась обратная история: в мае Meizu представил свой новый флагман, а через полгода Apple презентовал iPhone 7 c таким же дизайном задней крышки. Некоторые предполагали, что Meizu каким-то образом получил информацию об iPhone 7 заранее, но этого никто не доказал.
В последние годы смартфоны Meizu приобрели индивидуальный стиль: у них уникальный дизайн и прошивка Fly OS (на базе Android).
Перевод названия: "группа гиков"
Флагман 2017, цена: Meizu Pro 7, 17780 рублей.
OPPO
В 2015 году OPPO выпустила смартфон, который до сих пор остается одним из самых тонких в мире. Его толщина всего 4,85 мм. Это модель OPPO R5. Некоторое время аппарат был самым тонким в мире, но сейчас выпустили еще тоньше. Один из дорогих аппаратов 2017 года OPPO F5 позиционировался как смартфон для селфи.
Интересно, что в официальные продажи в России этого бренда начались лишь осенью 2017 года.
Перевод названия: в английском слово "oppo" означает "коллега". Закладывался ли этот смысл в название бренда в интернет-источниках не упоминается.
Один из флагманов 2017, цена: OPPO F5, порядка 25 тыс. рублей.
Lenovo
Компания начала выпускать смартфоны в 2013 году, приобрела бренд Motorola и пытается реанимировать его. Однако эти попытки, по оценкам отраслевых СМИ, выглядят несколько неуклюже. В рекламе компания ориентируется на молодую аудиторию, которая не помнит бренд. Из слова Motorola убрали вторую часть и оставили только Moto, что сделало его не очень узнаваемым. И иногда используют два бренда сразу - Lenovo Moto.
Фишка смартфонов Moto — это съемные модули (с фотокамерой, колонкой), которые крепятся к корпусу. Формат оказался довольно спорным, в том числе потому что модули нужно покупать отдельно, а стоят они дорого.
Перевод названия: слово образовано из двух — legend (англ. - легенда) и novo (лат. - новый). Можно перевести как "новая легенда".
Один из флагман 2017, цена: Lenovo Moto Z2 Play, 23 000 рублей.
Как китайцы научились делать смартфоны
На первый взгляд кажется, что в "китайском смартфоностроении" произошло настоящее экономическое чудо: за каких-то пару-троку лет гаджеты из Поднебесной вырвались в лидеры продаж в разных странах. Но если посмотреть повнимательнее, то успех вполне закономерный.
1. Прошло почти десять лет с тех пор, как мировые гиганты и лидеры рынка смартфонов перенесли производство своих гаджетов в Китай. В стране созданы огромные фабрики по сбору смартфонов, китайцы получили большой опыт в этой работе.
2. Китайцы активно "хантили" инженеров из разорявшихся предприятий рынка смартфонов. Например, Huawei забрал себе инженеров финской Nokia и создал в Финляндии тестовую лабораторию для своих смартфонов. Да и сами топ-менеджеры китайских производителей имеют опыт работы в крупных компаниях, например, в Google.
3. Китайские смартфоны лишь условно можно назвать китайскими. Над ними работают люди из самых разных стран с разным опытом. А комплектующие для аппаратов все производители покупают на одних и тех же предприятиях.
4. У китайцев особая культура труда: они зачастую очень преданы своему работодателю, а он дает им за это разные блага. Например, акции Huawei могут купить только сотрудники предприятия. Таким образом их мотивируют работать лучше.
5. Китайские производители на старте использовали новую на рынке схему продаж смартфонов. Они сделали ставку на интернет-продажи. За счет этого им удалось значительно снизить цены на свои гаджеты.
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