Почему иметь китайский смартфон больше не стыдно: плюсы и минусы

Китайские производители предложили рынку то, в чем был явный дефицит — недорогие смартфоны с максимальными для их цены характеристиками. Известно, что A-бренды все свои усилия вкладывают во флагманы, а средний и особенно бюджетный ценовой сегмент делают по остаточному принципу.

Те, кто не разбирается в "начинке" смартфонов, покупают дешевые модели известных марок только из-за популярности бренда. И в итоге получают хлам, который едва работает.

У китайцев обычно все не так. Они находят максимально качественные комплектующие для самых недорогих смартфонов. Профильное издание о технике Ferra.ru называет их технические характеристики "злыми", имея в виду высокую конкурентоспособность.