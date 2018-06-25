Почему алтайские туристы полюбили Грузию

Грузия. Фото: https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration. Грузия. Фото: https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration. Грузия. Фото: https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration. Грузия. Фото: https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration. Грузия. Фото: https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration. Грузия. Фото: https://www.facebook.com/GeorgianNationalTourismAdministration. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Тбилиси, Грузия. Фото: СС0. Батуми, Грузия. Фото: СС0. Батуми, Грузия. Фото: СС0.

Как появился тренд на отдых в странах бывшего СССР

Эксперты отмечают рост интереса туристов не только к Грузии, но и к другим странам постсоветского пространства. Этому поспособствовало падение курса рубля в 2014 году, говорит Егор Павлов, руководитель туристической компании MyGeorgia. В Европе стало отдыхать дорого, спрос начал "перетекать" на другие направления.

Егор Павлов,

руководитель компании MyGeorgia:

— Людям интересно посмотреть страны бывшего Союза. Прибалтика была популярна всегда. Из Москвы и Санкт-Петербурга туда добраться просто. Сейчас к ней добавилась еще и Средняя Азия.

Интересно, что раньше Егор Павлов жил в Барнауле и занимался здесь турбизнесом. Несколько лет назад он с семьей переехал в Тбилиси и теперь организует экскурсионные туры по Грузии.

Директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов говорит, что из всего постсоветского пространства наибольший интерес у туристов сейчас вызывает именно Грузия. По его мнению, причина в сарафанном радио. Те кто, уже съездил, рассказывают об этой стране другим, и они тоже выбирают ее для отдыха.

К тому же грузинские власти вкладывают много денег в рекламу и регулярно представляют страну на всех туристических выставках.

Интересная страна и разнообразный отдых

Оказавшись в Грузии впервые, туристы удивляются разнообразию возможностей для отдыха. Егор Павлов считает, что наиболее интересный вид туризма в стране — экскурсионный.

Егор Павлов,

руководитель компании MyGeorgia:

— Самое ценное в Грузии — посмотреть страну. Она очень разная. Регионы сильно отличаются друг от друга, потому что развивались самостоятельно Страна маленькая, но на два соседствующих региона могли оказывать влияние разные культуры. Допустим на Кутаиси больше влиял Запад — Рим и Византия. А на Тбилиси — Восток (арабы, турки, персы). Это до сих пор ощущается. Историческая часть здесь мощная, а море обычное.

Тем не менее туристы могут отдохнуть и в "пляжном" формате на черноморском побережье Батуми. А зимой в Грузии развивается горнолыжный отдых на курортах Гудаури, Бакуриани и других.

Чисто грузинские "фишки" и колорит: вино, еда, гостеприимство

Туристы, побывавшие в Грузии, рассказали altapress.ru, что им больше всего запомнились три вещи — это гостеприимство, грузинская кухня и вино.

Александр Смирнов,

руководитель турфирмы "Плот":

— В Грузии есть душа, что сейчас в дефиците. По этой причине туристы остаются в полном восторге от страны и хотят туда вернуться.

Егор Павлов замечает: русские туристы бывают сильно удивлены радушным приемом в Грузии.

Егор Павлов,

руководитель компании MyGeorgia:

— Некоторые говорят, что мол по телевизору показывают, будто русских ненавидят, а на самом деле нам здесь стол накрывают в любой деревне. Люди приезжают с лозунгами из телевизора, но уезжают совсем с другими впечатлениями.

Путешественник Василий Зайковский говорит, что в Грузии "безумно вкусная еда в стиле "ужас вегетарианца". По его словам, в Барнауле таких блюд "и близко не найти".

Алексей Шелепов,

арт-директор ИД "Алтапресс", отдыхал с семьей в Грузии:

— Звучит банально, но кухня и грузинские вина неотъемлемая и яркая часть путешествия. Рассказывать о щедрости и великолепии грузинского стола можно долго. Если кратко: в Грузии везде обильное и качественное меню за скромные деньги. Меня больше всего удивляли семейные кафе и ресторанчики без пафосных интерьеров, но с виртуознейшей национальной кухней.

Фрилансер Ксения Захарьева, которая путешествует по миру и работает из разных стран, живет в Грузии несколько недель. По ее словам, с людьми на улицах Тбилиси начинаешь разговаривать непроизвольно. Они охотно общаются на русском, что-то советуют, рассказывают.

Василий Зайковский описал, как это происходит.

Василий Зайковский,

путешественник:

— Не успели мы заехать в Грузию, как на первой же остановке на перевале Крестовый к нам подошёл мужик лет 60. "О! 22 регион! Барнаул! Я туда в девяностых помидоры и мандарины возил на "Камазе"! Как доехали? Сколько дорога заняла? Приглашаю вас к себе в гости!". Остановились ночевать в провинциальной гостинице. Владелец гостиницы: "Вы из России? Вы у меня гости! Сегодня вечером приглашаю вас на ужин! Посидим поговорим, вина попьём!"И всё это снабжается изрядным количеством грузинского вина и грузинской кухни.

Грузинам сложно понять, что человек может совсем не пить алкогольные напитки, отмечает Зайковский. Ему пришлось ссылаться на аллергию. Но даже это стало для местных поводом к сближению — ведь "стаканом чая с ними никто и никогда не чокался".

Анастасия Лукьянова, которая тоже недавно отдохнула в Грузии, говорит, что застолья там ровно такие, как показывают в кино: столы ломятся от еды, все пьют вино, поют песни и говорят длинные тосты. В гости можно приехать хоть ночью, и тебе будут рады.

Цены на отдых в Грузии и способы туда добраться

1. Дорога

Александр Смирнов отмечает, что многие туристы едут в Грузию самостоятельно. Виза не нужна, так что барьеров нет. Например, Василий Зайковский и его супруга посетили Грузию во время автомобильного путешествия. Алексей Шелепов и его семья тоже организовали грузинский отпуск сами. Для тех, кто любит пользоваться услугами агентств, есть организованные туры.

Егор Павлов говорит, что число регулярных рейсов из России в Грузию с 2014 года значительно выросло. Если раньше ежедневно летал один самолет из Москвы в Тбилиси от российской авиакомпании и 3-4 раза в неделю были рейсы грузинской, то сейчас ежедневно из Москвы в Тбилиси летает не менее пяти рейсов, плюс добавились вылеты из других городов — Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга и так далее.

Стоимость перелета Новосибирск-Тбилиси и обратно — в пределах 25-30 тыс. на человека.

Передвигаться по стране можно автостопом, говорить Ксения Захарьева. В туристических местах много машин, водители дружелюбные и готовы подвезти бесплатно.

Ксения Захарьева,

фрилансер:

— Как-то я весь день провела в Мцхете и близлежащих монастырях, потратила за весь день два лари (около 50 рублей) — на маршрутку и метро. На месте меня кормили и подвозили бесплатно.

2. Жилье

Жилье, по словам Егора Павлова, можно выбрать на любой вкус.

Егор Павлов,

руководитель компании MyGeorgia:

— Выбор по отельной базе огромный. Объем предложений по размещению вырос в основном за счет частного сектора. Сдача апартаментов в аренду в Тбилиси и Батуми на пике популярности. За последние пару лет в страну зашло много сетевых отелей. В небольших городах растет сектор гостевых домов и мини-отелей на 6-8 комнат. Они открываются в больших частных домах.

Ксения Захарьева говорит, что в Тбилиси сложно найти размещение меньше чем за 500 рублей в сутки. Можно снять квартиру за 1000 рублей в сутки или жить в хостелах.

3. Еда

Анастасия Лукьянова советует на еду планировать где-то 1 тыс. рублей в день на одного человека. Ксения Захарьева говорит, что в Грузии можно жить очень бюджетно.

Ксения Захарьева,

фрилансер:

— Обед в местных кафе может обойтись в 200 рублей и меньше. Хинкали, одна штука, стоит 13-18 рублей, супы 100-200 рублей. Одной порцией супа наешься до отвала. Дома можно готовить овощные салаты. Помидоры стоят в среднем 50 рублей за 1 кг, огурцы примерно так же.

4. Цены на туры

По подсчетам altapress.ru, стоимость недельного отпуска в Грузии на двоих может составить 185 тыс. рублей. В эту сумму входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле в Тбилиси с включенными завтраками, расходы на еду, экскурсионная программа, трансферы.

По информации от оператора Pegas, стоимость недельного тура на двоих в Грецию в июле 2018 года начинается от 112 тыс. рублей, в Испанию — от 132 тыс. рублей. Цена без учета виз, местных расходов, экскурсионных программ.

Александр Смирнов, отмечает, что корректно сравнить цены на отдых в Грузии и в странах Европы в целом невозможно. Европейские страны слишком сильно отличаются между собой.

Что привезти из Грузии: советы барнаульских туристов

Из Грузии можно привезти множество сувениров. Самые популярные — вино и чурчхела (национальный десерт из орехов и сока винограда). Барнаульские туристы порекомендовали и другие, менее очевидные варианты.

Широкая грузинская кепка-аэродром

Хевсурская шапка (Алексей Шелепов, например, купил ее себе и носит в межсезонье в Барнауле).

Сванская соль — традиционный грузинский набор специй.

Авторские иконы (Грузия — православная страна).

Глиняная посуда.

Сборник грузинских песен.

Традиционные украшения в технике перегородчатой эмали.

Но самое главное, что нужно привезти из Грузии, по мнению алтайских туристов, — это душевное тепло, яркие воспоминания и... пару-тройку лишних килограммов.