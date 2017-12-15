Почтенный возраст: "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие

"Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири". "Бийский маслоэкстракционный завод" отпраздновал свое 90-летие. Фото: архив ООО "Юг Сибири".

Надо сказать, что за последние несколько лет завод серьезно преобразился. За счет внедрения современных технологий и установки оборудования был сделан серьезный шаг вперед. Останавливаться на этом руководство предприятия не собираетсяНа сегодняшний день сотрудниками "Бийского маслоэкстрационного завода" являются 280 человек. И для каждого из них юбилей предприятия – это настоящий праздник. Особое внимание в этот день было уделено ветеранам. человек, проработавших на предприятии по 20 и более лет, получили из рук руководства почетные грамоты и подарки. Зал аплодировал этим людям стоя.

Есть среди действующих сотрудников завода те, кто проработал здесь уже больше 30 лет и другого места для себя не видит. Среди них инженер-химик Светлана Примакова. По ее словам, 34 года назад, когда она только пришла на завод, оборудование было самое простейшее, не сравнить с нынешним.

Светлана Примакова,

инженер-химик:

Сейчас очень много новых приборов, которые точно определяют все параметры продукта. Процессы анализы ускоряются, объемы производства увеличиваются. Поэтому надо работать качественно и быстро.

Диспетчер Тамара Новичкова пришла на "Бийский маслоэкстракционный завод" 17 лет назад. Женщина вспоминает: тогда предприятие переживало не самые лучшие времена. Сырья было мало, из-за этого всех сотрудников на полгода отправляли в отпуска без сохранения заработной платы. Несмотря на все сложности уходить с завода она не решилась. Мало того за годы у Новичковых сложилась целая трудовая династия. Помимо Тамары на заводе работает ее муж, а в свое время трудились и его родители. "У нас прекрасный коллектив и атмосфера. Да, бывают трудности, бывает тяжело. Но желания уйти, у меня лично никогда не возникало", - признается женщина.

Андрей Пирко,

директор "Бийского МЭЗ":

Коллектив на заводе действительно сплоченный. Мы вместе решает поставленные задачи, идем к намеченным целям. На заводе выполняются все социальные обязательства, поддерживается спорт, проводятся трудовые соревнования. Это и делает нас одной командой.

В нынешнем году "Бийский маслоэкстракционный завод" отмечает еще одну важную годовщину: шесть лет предприятие перешло под управление компании "Юг Сибири". На сегодняшний день этот агрохолдинг является крупнейшим за Уралом переработчиком маслосемян и поставщиком растительных масел.

Все участники празднования отмечали: не случись этого, возможно и самого завода бы уже не было. Именно с приходом "Юга Сибири" бийское предприятие обрело долгожданную стабильность, начались долгожданные преобразования. В 2016 году здесь завершился основной этап трехлетней программы модернизации, которая включала в себя замену оборудования, увеличение мощности рушально-веечного отделения до 600 тонн в сутки, монтаж новой жаровни, маслопресса и дробилок, обновление весового хозяйства и другие мероприятия. В результате запущена новая линия водной гидратации масла с возможностью переработки до 250 тонн сырья в сутки. Общая мощность предприятия по переработке масличных культур достигла 175 тыс. тонн в год. Это второй показатель в регионе после "Барнаульского маслоэкстракционного завода", который, к слову, младше бийского предприятия на 80 с лишнем лет.

Надо сказать, что преобразования на заводе не останавливаются. Как рассказал Владимир Анипченко, исполнительный директор компании "Юг Сибири", уже в этом году здесь будут запущены современные локально очистные сооружения, которые позволят предварительно очищать сточные воды, а затем отправлять их в городскую сеть.

В последующем на заводе планируется построить современную котельную, которая с одной стороны позволит увеличить мощности основного производства, а с другой – решит проблемы с утилизацией лузги, которая будет использоваться в виде топлива.

5 исторических фактов о "Бийском маслоэкстракционном заводе"

Строительство "Бийского МЭЗ" началось в 1936 году и шло ударными темпами. Буквально через год предприятие было запущено. Тогда оно называлось "Маслозавод №5 имени Джержинского".

В первые дни Великой отечественной войны большая часть работников завода ушли на фронт. На их место пришли женщины. Зимой они грелись между прессами, потому в цехах не было отопления. В военные годы особое внимание уделялось подсобному хозяйству. Собранный урожай и скот отправлялись на фронт. Впоследствии более двух десятков сотрудников предприятия были награждены медалями за доблестный труд в период ВОВ.

С 1955 по 1959 годы на заводе устанавливается новое оборудование, внедряется механизация, и процесс получения масла становится непрерывным. Выпуск продукции увеличивается до 30 тонн в сутки.

В начале 60-х годов на предприятии особое внимание уделяется социальному обустройству его сотрудников. В этот период завод построил более 3 тысяч квадратных метров жилья, в которые смогли переселиться работники из ветхих бараков.

В 1969 году директором завода становится Павел Тиунов, который проработал в этой должности двадцать лет. В девятой пятилетке на предприятии внедрено 124 рационализаторских предложений с экономическим эффектом в 47 тысяч рублей.