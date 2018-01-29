Почти четверть россиян выступает за создание собственного интернета

По данным опроса, за развитие интернета, который объединит весь мир, высказался каждый второй россиянин — 52%.

Предложение России о создании интернета в рамках границ стран-членов БРИКС поддержали 58% опрошенных, 29% высказались против, еще 13% затруднились ответить. Из других стран, с которыми лучше всего создавать интернет, россияне назвали Белоруссию (30%), Китай (29%), Казахстан (24%), Германию (19%) и Францию (11%).

46% россиян считают, что развитие интернета идет на пользу обществу, 39% — что во вред.

В ноябре 2017 года Совет безопасности России предложил создать отдельный интернет для стран БРИКС. Специальные поручения получили Минкомсвязи и МИД. В документе Совбеза уточняется, что система должна обслуживать запросы пользователей стран альянса на случай сбоев или воздействий извне и не зависеть от контроля международных компаний и организаций, пишет "Коммерсантъ".