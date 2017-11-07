Почти половина опрошенных россиян довольна работой полицейских

46% россиян довольны работой полиции в своем населенном пункте. В 2013 году эта цифра была меньше — всего 36%, а в 2010 году — 27%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса, проведенного "Левада-центром". Недовольны полицией 34% респондентов (в 2013 году — 46%, в 2010 году — 60%). Затруднились ответить 20% участников опроса.
Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.
За помощью к полиции в последние два года обращались 75% респондентов. Из них 25% сказали, что обращение "было фактически проигнорировано", 21% — что к ним отнеслись "без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем", 10% решали свои проблемы "неофициальным путем".
К остальным респондентам отнеслись с необходимым вниманием: у 17% "полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции", у 12% "проблемы были разрешены, но неформальным способом", у 11% — "проблемы были разрешены путем частной договоренности", пишет znak.com.
Опрос был проведен 20–24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
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