Почти половина опрошенных россиян довольна работой полицейских

Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.

За помощью к полиции в последние два года обращались 75% респондентов. Из них 25% сказали, что обращение "было фактически проигнорировано", 21% — что к ним отнеслись "без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем", 10% решали свои проблемы "неофициальным путем".

К остальным респондентам отнеслись с необходимым вниманием: у 17% "полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции", у 12% "проблемы были разрешены, но неформальным способом", у 11% — "проблемы были разрешены путем частной договоренности", пишет znak.com.

Опрос был проведен 20–24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.