Почти 90% сотрудников Алтай-Кокса приняли участие в образовательных программах предприятия

Повышение квалификации

Около 700 человек прошли обучение на базе предприятия, 417 сотрудников – в образовательных учреждениях. Аттестацию прошли 1140 заводчан. Они изучали правила охраны труда, работы на высоте, подтверждали право на выполнение работ с повышенной опасностью.

Поддержка перспективных работников

Алтай-Кокс реализует кадровые проекты, нацеленные на развитие профессиональных, личностных и управленческих компетенций талантливых молодых сотрудников, и последующее назначение их на руководящие должности в компании. В соответствующих мероприятиях приняли участие более 150 человек.

Развитие кадрового резерва

В кадровом резерве Алтай-Кокса состоит 340 сотрудников. В течение 2017 года они проходили стажировки в перспективных должностях. Более 20 резервистов назначили на управленческие должности различного уровня. Это более 95% от общего числа назначений. Семь участников кадрового резерва завершили обучение в магистратуре Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" по целевому направлению Алтай-Кокса.

Конкурсы для сотрудников

В 2017 году прошло восемь конкурсов профессионального мастерства "Лучший по профессии", конкурсы "Мастер года" и "Молодой лидер". Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, развитие технического творчества и раскрытие потенциала заводчан, их мотивацию к профессиональному росту.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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