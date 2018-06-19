Почти в 6 раз увеличился ущерб по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина

"В настоящее время получены заключения комплексной строительно-технической экспертизы, согласно выводам которой, сумма финансовых нарушений, а проще говоря — хищений, превышает 1,5 млрд рублей", — сказал следователь.

По словам Новикова, нарушения связаны в том числе со стоимостью строительного материала.

Следствие готовит документы о привлечении к уголовной ответственности новых участников предполагаемого организованного преступного сообщества (ОПС), добавил Новиков. "<В них> состав преступной группы значительно расширен теми фамилиями, которыми я в настоящее время не могу оперировать, поскольку им пока обвинение не предъявлено", — пояснил Новиков. Не исключено, что в деле могут появиться фигуранты из ФСО.

Государственная тайна

Ранее сообщалось, что дело о хищениях на строительстве резиденции Путина приравняли к гостайне.

ФСО заказала "Атэксу" работы в "Ново-Огарево" за 5,7 млрд рублей. Компания должна была выполнить проектные работы и вести строительство гаража, гостиницы со спортзалом, ангар для техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт. Причем часть госконтрактов, которые получал "Атэкс", были секретными и не упоминались в специальном реестре Федерального казначейства в связи с гостайной.

Работы были выполнены не до конца, и ФСО судилась с "Атэксом".

Весной 2017 года по делу о хищениях в Ново-Огарево были арестованы шесть человек: гендиректор "Атэкса" Андрей Каминов, его экс-зам Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, бывший директор компании "Стройфасад" Сергей Литвинов, а также владельцы компаний — поставщиков оборудования Андрей Родионов и Сергей Перевалов. Причем, последние двое заключили досудебные соглашения со следствием и вышли из СИЗО. В августе 2017 года был арестован глава "БалтСтроя" Дмитрий Сергеев.