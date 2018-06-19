Почти в 6 раз увеличился ущерб по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина

Следствие оценило в 1,5 млрд рублей ущерб по делу о хищениях при строительстве резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. Это почти в шесть раз больше относительно первоначальной суммы свыше 225 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергея Новикова.
"В настоящее время получены заключения комплексной строительно-технической экспертизы, согласно выводам которой, сумма финансовых нарушений, а проще говоря — хищений, превышает 1,5 млрд рублей", — сказал следователь.
По словам Новикова, нарушения связаны в том числе со стоимостью строительного материала.
Следствие готовит документы о привлечении к уголовной ответственности новых участников предполагаемого организованного преступного сообщества (ОПС), добавил Новиков. "<В них> состав преступной группы значительно расширен теми фамилиями, которыми я в настоящее время не могу оперировать, поскольку им пока обвинение не предъявлено", — пояснил Новиков. Не исключено, что в деле могут появиться фигуранты из ФСО.
Государственная тайна
Ранее сообщалось, что дело о хищениях на строительстве резиденции Путина приравняли к гостайне.
ФСО заказала "Атэксу" работы в "Ново-Огарево" за 5,7 млрд рублей. Компания должна была выполнить проектные работы и вести строительство гаража, гостиницы со спортзалом, ангар для техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт. Причем часть госконтрактов, которые получал "Атэкс", были секретными и не упоминались в специальном реестре Федерального казначейства в связи с гостайной.
Работы были выполнены не до конца, и ФСО судилась с "Атэксом".
Весной 2017 года по делу о хищениях в Ново-Огарево были арестованы шесть человек: гендиректор "Атэкса" Андрей Каминов, его экс-зам Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, бывший директор компании "Стройфасад" Сергей Литвинов, а также владельцы компаний — поставщиков оборудования Андрей Родионов и Сергей Перевалов. Причем, последние двое заключили досудебные соглашения со следствием и вышли из СИЗО. В августе 2017 года был арестован глава "БалтСтроя" Дмитрий Сергеев.
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