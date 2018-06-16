Под Барнаулом упал и загорелся самолет. Есть погибшие

В Первомайском районе потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Он упал в районе 217 км Чуйского тракта, недалеко от комплекса придорожного сервиса "Облепиха" под Новоалтайском. В результате инцидента погибли два человека.
Самолет потерпел крушение, совершая фигуру высшего пилотажа "Бочка". После падения самолет загорелся. На место ЧП выдвинулось подразделение пожарно-спасательной части МЧС России. В 17:20 оно ликвидировало пожар. Взрыва топлива удалось избежать.
При падении погибли пилот самолета и пассажир, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Следователи начали проверку.
Одним из пилотов был Сергей Кузнецов - чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба "Открытое небо". Он занимался подготовкой и проведением авиашоу в Барнауле и крае, а также под Новосибирском. Второй погибший — пилот Денис Колбин. Разбившийся самолет принадлежал Кузнецову.
По данным источника altapress.ru, катастрофа произошло на глазах у жены Кузнецова. Самолет пригнан из Литвы, на базировании находился на аэродроме в Калманке.
Кто такой Сергей Кузнецов?
Сергей Кузнецов окончил Кременчугское летное училище гражданской авиации (ныне Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета, Украина), по профессии — вертолетчик.
В 2012 году он с единомышленниками решил создать пилотажную группу "Открытое небо". С тех пор частный аэроклуб базируется на аэродроме в Калманском районе.
Сергей Кузнецов
(2014 год):
— После окончания училища я работал на вертолете Ми-8 на Севере. В Севере были заинтересованы все — начиная от военных, заканчивая геолого-разведывательными экспедициями. Но начались 90-е. С распадом страны возникли проблемы и с работой. Поэтому пришлось как-то выживать. И, к сожалению, расстаться с авиацией. Почти на 10 лет. Я занялся бизнесом. Конечно, я хотел бы построить добротный дом, но когда встал вопрос о создании пилотажной группы, выбор для меня был ясен — самолеты. Дома меня поняли (смеется).
Самолет Як-52
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разработан в 1974 году. Его производство продолжалось до марта 1995 года, всего изготовлено 1760 самолетов.
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