Под Барнаулом упал и загорелся самолет. Есть погибшие

Упавший Як-52. Фото: 22.mchs.gov.ru. Крушение самолета Як-52 в Алтайском крае. Фото: Алексей Карпов, vk.com. Упавший Як-52. Фото: 22.mchs.gov.ru. Упавший Як-52. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Самолет потерпел крушение, совершая фигуру высшего пилотажа "Бочка". После падения самолет загорелся. На место ЧП выдвинулось подразделение пожарно-спасательной части МЧС России. В 17:20 оно ликвидировало пожар. Взрыва топлива удалось избежать.

При падении погибли пилот самолета и пассажир, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Следователи начали проверку.

Одним из пилотов был Сергей Кузнецов - чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба "Открытое небо". Он занимался подготовкой и проведением авиашоу в Барнауле и крае, а также под Новосибирском. Второй погибший — пилот Денис Колбин. Разбившийся самолет принадлежал Кузнецову.

По данным источника altapress.ru, катастрофа произошло на глазах у жены Кузнецова. Самолет пригнан из Литвы, на базировании находился на аэродроме в Калманке.

Кто такой Сергей Кузнецов?

Сергей Кузнецов окончил Кременчугское летное училище гражданской авиации (ныне Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета, Украина), по профессии — вертолетчик.

В 2012 году он с единомышленниками решил создать пилотажную группу "Открытое небо". С тех пор частный аэроклуб базируется на аэродроме в Калманском районе.

Сергей Кузнецов

(2014 год):

— После окончания училища я работал на вертолете Ми-8 на Севере. В Севере были заинтересованы все — начиная от военных, заканчивая геолого-разведывательными экспедициями. Но начались 90-е. С распадом страны возникли проблемы и с работой. Поэтому пришлось как-то выживать. И, к сожалению, расстаться с авиацией. Почти на 10 лет. Я занялся бизнесом. Конечно, я хотел бы построить добротный дом, но когда встал вопрос о создании пилотажной группы, выбор для меня был ясен — самолеты. Дома меня поняли (смеется).

Самолет Як-52

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разработан в 1974 году. Его производство продолжалось до марта 1995 года, всего изготовлено 1760 самолетов.