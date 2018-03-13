Под Барнаулом в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Вечером 12 марта произошло ДТП с участием рейсового автобуса из Тальменки перед ЗАТО Сибирским. В аварии есть пострадавшие. СУ СКР по Алтайскому краю ведет проверку по данному факту.
По данным ГИБДД, в 17:10 на 191 км Чуйского тракта 40-летний водитель, управляя автобусом Hyundai маршрута 885 "Барнаул — Тальменка" не справился с управлением и столкнулся с контейнеровозом МАЗ, движущимся в попутную сторону под управлением 50-летнего водителя.
В результате ДТП шесть человек получили травмы. Водителя автобуса и двух его пассажиров госпитализировали в медицинское учреждение.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и дать оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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