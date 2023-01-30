Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем ювелира в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ювелира в прозе
Человеку с такой красивой профессией хочется пожелать неутомимого вдохновения и безусталой фантазии. Пусть идеи посещают как можно чаще, а муза поселится прямо в мастерской. Камней — чистейшей воды, металлов — благородных, успеха, достатка, здоровья и счастья. С Днем ювелира!
Поздравляю с Днем ювелира. Желаю твердого терпения, как алмаз, высокой точности, как у швейцарских часов, и безупречного мастерства величайшего таланта. Пусть работа идет легко и красиво, и так же пусть складывается твоя жизнь.
Желаю тебе блистательного успеха в карьере, благодарных клиентов и нескончаемого вдохновения! Всего наилучшего в День ювелира!
Поздравления с Днем ювелира в стихах
С Днем ювелира поздравляю,
Желаю только процветания,
Профессия пусть принесет
Тебе достаток и признание.
Желаю творческих задумок
И в деле славном вдохновения,
Чтоб драгоценный яркий блеск
Лишь раскрывал твои умения.
Ты в бриллиантах знаешь толк
И в дорогих металлах,
Желаю, чтоб достичь ты смог
Вершины пьедестала!
Чтоб гордый статус «ювелир"
Носило твое имя,
И восхищался чтоб весь мир
Работами твоими!
Мастер ювелирных дел,
Спец в камнях и драгметаллах,
Ты в работе преуспел,
Повидал колец немало.
Ты работай в две руки,
На лету хватай все шансы,
Чтобы с мощностью реки
На счета текли финансы!
Поздравления с Днем ювелира в смс
Ювелир наш драгоценный!
Успех пусть будет здоровенный,
Работа дарит наслажденье
И пополняет сбереженья,
Любви побольше во сто крат
И счастья в миллион карат!
С Днем ювелира! Пусть вдохновенье
Не покидает ни на мгновенье!
Рубиновым цветом вино пусть искрится,
Бриллиантовой прочностью дух укрепится!
Глаз остается алмазом,
Талант ваш оценят все сразу!
Поздравляем ювелиров!
Нет работы кропотливей.
Для создания украшения
Много нужно сил, терпения.
Будьте вы всегда здоровы
И идей вам много новых,
Чтоб работать с вдохновением
И с хорошим настроением.
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