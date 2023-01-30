Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем ювелира в прозе, стихах и смс

С Днем ювелира поздравляю,

Желаю только процветания,

Профессия пусть принесет

Тебе достаток и признание.



Желаю творческих задумок

И в деле славном вдохновения,

Чтоб драгоценный яркий блеск

Лишь раскрывал твои умения.

Ты в бриллиантах знаешь толк

И в дорогих металлах,

Желаю, чтоб достичь ты смог

Вершины пьедестала!



Чтоб гордый статус «ювелир"

Носило твое имя,

И восхищался чтоб весь мир

Работами твоими!