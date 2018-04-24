Подключение виртуальной АТС — так ли все просто?

Предлагаем разобраться поподробнее с данными утверждениями:

1. Нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование. Действительно, покупать "железную" мини-АТС необходимости нет. Однако, как правило, возникает необходимость в установке VoIP-шлюза или IP-телефонов для работы с виртуальной АТС. VoIP-шлюз позволяет подключить обычные телефонные аппараты к виртуальной АТС, при этом у него может быть 1, 2, 4, 8, 16 или 32 порта для подключения телефонов. Стоимость такого оборудования в зависимости от производителя и количества портов может составить значительную статью затрат. IP-телефон совмещает в себе телефонный аппарат и VoIP-шлюз, он подключается к интернету на рабочем месте. Стоимость такого IP-телефона начинается от 3-4 тыс. рублей. В итоге, чтобы подключить к виртуальной АТС 10 рабочих мест, необходимо затратить 20-40 тыс. рублей. Конечно, есть варианты с установкой софтфонов на компьютер или мобильное устройство, но это не слишком удобно для пользователя.

2. Простота и удобство настройки. Этот пункт нужно разделить на 2 подпункта:

настройка функционала виртуальной АТС;

настройка VoIP-шлюза/IP-телефона/софтфона.

Настройка того и другого может производиться через web-интерфейс, что значительно проще, чем настройка с командной строки. Тем не менее, пользователь может столкнуться с рядом затруднений при настройке оборудования и виртуальной АТС. Как бы ни был понятен интерфейс web-кабинета, все-таки пользователю нужны некоторые базовые знания по IP-телефонии. То же самое относится и к дальнейшему обслуживанию виртуальной АТС, изменению настроек, профилей пользователей, номеров телефонов и т. п.

3. И наконец, самый главный пункт, ради которого все и затевается – улучшение взаимодействия с клиентами и, как результат, увеличение продаж. Не стоит забывать, что телефонная связь и виртуальная АТС — это всего лишь инструмент, канал общения компании с внешним миром. Поэтому перед настройкой виртуальной АТС нужно основательно проработать техническое задание в соответствии с потребностями компании, ее отделов и отдельных сотрудников. В техзадании нужно предусмотреть, сколько телефонных аппаратов будет подключено, как должен обрабатываться входящий звонок, какие функции АТС нужно задействовать. Например, если в компании всего 1 человек принимает все заказы, то нет смысла использовать функцию "групповой вызов", но очень кстати будет "очередь звонков". А если в отделе продаж работает 5 человек, но они часто бывают в разъездах, то будет удобно использовать комбинацию группового и последовательного звонков на офисные и мобильные телефоны.

Мы рассмотрели всего три аспекта, связанных с подключением виртуальной АТС. В каждом конкретном случае у компании могут возникнуть различные вопросы, связанные с индивидуальными потребностями и пожеланиями.

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