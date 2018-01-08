Подложили свинью. Сенаторы заявили, что Россия может покинуть ВТО

Калашников сказал, что возможны два варианта: либо Россия ограничит свое участие во Всемирной торговой организации, либо полностью выйдет из нее. Сенатор добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России.

О возможном выходе России из ВТО ранее также заявлял и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал иск ЕС к России "беспределом", передает РБК.

Иск связан с запретом на импорт свиноводческой продукции европейских производителей. Его ввели в России в 2014 году. Первоначальной его причиной послужили вспышки африканской чумы свиней в странах ЕС. Позднее свинина также была добавлен в список продукции, на которую распространяется эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции. В декабре 2017 года запрет, введенный по санитарным соображениям был снят, однако свинина осталась под запретом из-за продолжающегося эмбарго.



Власти ЕС направили жалобу в ВТО в связи с действиями России. Сейчас ее рассматривает арбитраж. ЕС требует намерен взыскать с России 1,39 миллиарда евро (столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году), ежегодно увеличивая эту сумму на 15 процентов в случае, если Россия так и не выполнит свои обязательства.