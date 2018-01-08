Подложили свинью. Сенаторы заявили, что Россия может покинуть ВТО

Россия может выйти из ВТО, если суд удовлетворит иск Евросоюза к нашей стране 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников, пишет "Российская газета".
Калашников сказал, что возможны два варианта: либо Россия ограничит свое участие во Всемирной торговой организации, либо полностью выйдет из нее. Сенатор добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России.
О возможном выходе России из ВТО ранее также заявлял и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал иск ЕС к России "беспределом", передает РБК.
Иск связан с запретом на импорт свиноводческой продукции европейских производителей. Его ввели в России в 2014 году. Первоначальной его причиной послужили вспышки африканской чумы свиней в странах ЕС. Позднее свинина также была добавлен в список продукции, на которую распространяется эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции. В декабре 2017 года запрет, введенный по санитарным соображениям был снят, однако свинина осталась под запретом из-за продолжающегося эмбарго.
Власти ЕС направили жалобу в ВТО в связи с действиями России. Сейчас ее рассматривает арбитраж. ЕС требует намерен взыскать с России 1,39 миллиарда евро (столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году), ежегодно увеличивая эту сумму на 15 процентов в случае, если Россия так и не выполнит свои обязательства.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.