Подрядчик отказался заделывать трещины в Нагорном парке

По словам Данилина, дефекты появились по вине проектировщиков и эксплуатантов. Кроме того, система водоотведения в парке строится только сейчас.

— У нас есть фотографии и другие факты, что, когда в августе 2017 года шли обильные дожди и произошли первые просадки, ливневая канализация была забита. В результате большая часть воды пошла через террасу, что и вызвало промывы. Таким образом, трещины и обвалы вызваны тем, что эксплуатирующая организация некачественно очистила ливневку, — рассказал Николай Данилин.

По его словам, изначально были ошибки в проектных решениях лестницы. Не предусмотрели механизм водоотведения с вершины парка, в результате вода скатывалась вниз через террасы. Николай Данилин не снимает вины и со своей организации и отмечает, что ДСУ №4 находится в контакте с мэрией Барнаула. В прошлом году, например, они предоставили материалы для временного устранения трещин.

— Это совместная вина. Но не будет так, что мы завтра побежим и переложим там весь асфальт. Мы договорились, что посмотрим, как будет себя вести дальше трещина. После этого примем совместное решение. Возможно, что-то и восстановим, но перекладывать вину исключительно на нас неправильно, — отметил руководитель ДСУ № 4.

Напомним, в течение всего 2017 года в Нагорном парке периодически образовывались трещины на террасах. О возможных причинах этого altapress.ru рассказывал руководитель компании-подрядчика в октябре 2017 года. Барнаульцы даже предлагали установить в Нагорном памятник незадачливым строителям.

Кроме того, в апреле в нескольких местах Нагорного парка тротуарная плитка вздулась и пошла волнами. Тогда в источник altapress.ru в мэрии рассказал, что это произошло из-за неизвестной машины, которая заехала на дорожку предположительно в пятницу 6 апреля.