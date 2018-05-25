Подведены итоги годового Общего собрания акционеров ВТБ

Также на собрании было принято решение о распределении прибыли банка по результатам 2017 года в следующем порядке:

чистая прибыль к распределению, всего - 101 268 176 223,47 рублей;

отчисления в Резервный фонд - 5 063 408 811,17 рублей;

отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям - 44 759 117 915,11 рублей;

отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям первого типа - 11 804 188 555,41 рублей;

отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям второго типа - 16 952 578 170,61 рублей;

нераспределенная чистая прибыль - 22 688 882 771,17 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере:

0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;

0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2017 года: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера банка определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 4 июня 2018 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

Варнига Артура Маттиаса; Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Дубинина Сергея Константиновича; Задорнова Михаила Михайловича; Костина Андрея Леонидовича; Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Силуанова Антона Германовича; Соколова Александра Константиновича; Чистюхина Владимира Викторовича; Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек.

ООО "Эрнст энд Янг" было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2018 год.

Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ВТБ, а также приняли решение о прекращении участия банка в Ассоциации российских банков.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru.