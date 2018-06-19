"Похулиганили" вместе: блогеры записали видеодневник молодежного форума "Алтай. Точки Роста"

Дневники АТР готовили автор телевизионных проектов и модная ведущая Соня Сапрыкина, Посол доброй воли туризма Евразии, певица и красавица Яна Филиппова, участник "Битвы хоров" на телеканале "Россия" и проекта "Песни" на ТНТ Александр Волокитин, модель и начинающая актриса Елена Соколова.

Ребята искали самого успешного молодого предпринимателя, находили варианты заработка, знакомились с творчеством форумчан, проверяли на прочность проекты и делились знаниями с иностранными гостями.

Сюжеты монтировались на месте, а затем отправлялись в интернет. Ежедневно авторы создавали 4 видеролика о том, что происходит за кулисами форума.

Видеосюжеты "Дневник АТР" и короткие истории выкладывались на сайте altapress.ru в специальной рубрике, а также официальной группе форума "ВКонтакте". Сейчас сюжеты можно посмотреть на YouTube канале #идеяначинаетсястебя.

Интернет блогерам обеспечил генеральный партнер форума — компания "МегаФон". На месте проведения события – селе Новотырышкино – была развернута мобильная базовая станция, которая обеспечила участников не только надежной мобильной связью, но и скоростным интернетом 3G и 4G.

Несмотря на напряженный график лекционной программы, участники находили время делиться фотографиями и видеопосланиями. За время проведения форума они скачали и передали более 500 гигабайт мобильного трафика. А по телефону проговорили более 32 тысяч минут.

На площадке АТР работала коворкинг-зона от "МегаФона". Там участники создали ни одну идею, сгенерировали множество проектов и решили большое число задач. Там же работала площадка "Видеоспиннер", где участники создавали эффектные "живые" снимки и тут же отправляли их себе на почту.

Юбилейный АТР в цифрах и фактах

На юбилейном форуме "Алтай. Точки Роста" гостями и участниками мероприятия стали более 2,5 тыс. человек, представивших 50 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. Талантливая молодежь уже в десятый раз приезжает на Алтай, чтобы продемонстрировать собственные проекты, услышать обратную связь от экспертов и получить знания на многочисленных образовательных площадках.

Образовательная программа форума включала четыре направления: "Ты – предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество". Все участники могли претендовать на получение грантов. В этом году грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи для победителей составила 4 млн рублей.