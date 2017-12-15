Адепты Ычмухрю устроят новогоднюю ярмарку в Барнауле

Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru. Новогодние игрушки ычхмуристов. Фото: Михаил Чурилов.

Ычмухризм возник осенью 2003 года — сразу же после того, как один из студентов Новоалтайского художественного училища (сейчас художественная школа) купил загадочную пластмассовую игрушку возле одного из корпусов. Его друзья сразу сказали твердое "нет реализму".

Ыч — это редко употребляемая частица, немного ходившая в разговорном сленге некоторых барнаульцев в начале 2000-х. Чаще всего ее можно было услышать от студентов первого курса НГХУ. А му-хрю — это неопределенное словосочетание, которое означает, что собеседник произносит нечто невнятное. Эти странные частицы объединились, чтобы дать имя герою современного барнаульского искусства.

Михаил Чурилов,

основатель арт-течения, искусствовед и преподаватель:

На самом деле Ычмухрю — это лягушонок, хотя некоторые называли его ящерицей, драконом, но чаще инопланетянином. Мы склонны к тому, что это космический лягушонок. Это не страшные картинки и не арт-брют. Просто художники не сковывают себя строгими нормами какого-либо направления. Чем непосредственнее рисунок, тем лучше.

У Ычмухрю вскоре появились подружка Бобо и друг Чимабуэ. А также много знакомых. А в 2015 были придуманы еще и антагонисты — Кабан и Френик.

Впервые Ычмухрю "вышел в свет" в августе 2013 на выставке "Секреты барнаульцев" в "Туриной горе". В 2015 году он поучаствовал в биеннале "Аз.Арт.Сибирь — 2015". В том же году было "Собрание молодых художников 3" в "Республике ИЗО", где также выставили несколько работ в стиле ычмухризма.

Течение обрело популярность и официальную страницу ВКонтакте. А в апреле 2016 года в ИЗО открылся и персональный проект героя — "Адепты Ычмухризма" — полтора десятка работ в самых разных техниках были посвящены маленькому лягушонку.

Новогодние игрушки ычмухристов в "Республике ИЗО"

Абсолютная детская непосредственность, недосказанность и оптимистичное восприятие мира — вот что характеризует самого Ычмухрю и его адептов.