Адепты Ычмухрю устроят новогоднюю ярмарку в Барнауле

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Жизнь

На этих выходных, 16-17 декабря, с 16:00 в галерее "Республика ИЗО" работает новогодняя выставка-ярмарка. Здесь можно посмотреть новые рисунки, посвященные барнаульскому художественному герою — загадочному Ычмухрю — и приобрести сувениры: новогодние украшения, магниты, игрушки, открытки в стилистике ыхмухризма. Рассказываем, кто такой Ычмухрю и почему его так любят.

Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Приключения Ычмухрю. Фото: vk.com/euchmuhru.
Новогодние игрушки ычхмуристов. Фото: Михаил Чурилов.

Ычмухризм возник осенью 2003 года — сразу же после того, как один из студентов Новоалтайского художественного училища (сейчас художественная школа) купил загадочную пластмассовую игрушку возле одного из корпусов. Его друзья сразу сказали твердое "нет реализму".

Ыч — это редко употребляемая частица, немного ходившая в разговорном сленге некоторых барнаульцев в начале 2000-х. Чаще всего ее можно было услышать от студентов первого курса НГХУ. А му-хрю — это неопределенное словосочетание, которое означает, что собеседник произносит нечто невнятное. Эти странные частицы объединились, чтобы дать имя герою современного барнаульского искусства.

Приключения Ычмухрю.
Приключения Ычмухрю.

Михаил Чурилов,
основатель арт-течения, искусствовед и преподаватель: 

На самом деле Ычмухрю — это лягушонок, хотя некоторые называли его ящерицей, драконом, но чаще инопланетянином. Мы склонны к тому, что это космический лягушонок. Это не страшные картинки и не арт-брют. Просто художники не сковывают себя строгими нормами какого-либо направления. Чем непосредственнее рисунок, тем лучше.

У Ычмухрю вскоре появились подружка Бобо и друг Чимабуэ. А также много знакомых. А в 2015 были придуманы еще и антагонисты — Кабан и Френик.

Впервые Ычмухрю "вышел в свет" в августе 2013 на выставке "Секреты барнаульцев" в "Туриной горе". В 2015 году он поучаствовал в биеннале "Аз.Арт.Сибирь — 2015". В том же году было "Собрание молодых художников 3" в "Республике ИЗО", где также выставили несколько работ в стиле ычмухризма.

Течение обрело популярность и официальную страницу ВКонтакте. А в апреле 2016 года в ИЗО открылся и персональный проект героя — "Адепты Ычмухризма" — полтора десятка работ в самых разных техниках были посвящены маленькому лягушонку.

Новогодние игрушки ычмухристов в "Республике ИЗО"

Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.
Новогодние игрушки ычхмуристов.

Абсолютная детская непосредственность, недосказанность и оптимистичное восприятие мира — вот что характеризует самого Ычмухрю и его адептов.

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