Адепты Ычмухрю устроят новогоднюю ярмарку в Барнауле

На этих выходных, 16-17 декабря, с 16:00 в галерее "Республика ИЗО" работает новогодняя выставка-ярмарка. Здесь можно посмотреть новые рисунки, посвященные барнаульскому художественному герою — загадочному Ычмухрю — и приобрести сувениры: новогодние украшения, магниты, игрушки, открытки в стилистике ыхмухризма. Рассказываем, кто такой Ычмухрю и почему его так любят.
Ычмухризм возник осенью 2003 года — сразу же после того, как один из студентов Новоалтайского художественного училища (сейчас художественная школа) купил загадочную пластмассовую игрушку возле одного из корпусов. Его друзья сразу сказали твердое "нет реализму".
Ыч — это редко употребляемая частица, немного ходившая в разговорном сленге некоторых барнаульцев в начале 2000-х. Чаще всего ее можно было услышать от студентов первого курса НГХУ. А му-хрю — это неопределенное словосочетание, которое означает, что собеседник произносит нечто невнятное. Эти странные частицы объединились, чтобы дать имя герою современного барнаульского искусства.
Михаил Чурилов,
основатель арт-течения, искусствовед и преподаватель:
На самом деле Ычмухрю — это лягушонок, хотя некоторые называли его ящерицей, драконом, но чаще инопланетянином. Мы склонны к тому, что это космический лягушонок. Это не страшные картинки и не арт-брют. Просто художники не сковывают себя строгими нормами какого-либо направления. Чем непосредственнее рисунок, тем лучше.
У Ычмухрю вскоре появились подружка Бобо и друг Чимабуэ. А также много знакомых. А в 2015 были придуманы еще и антагонисты — Кабан и Френик.
Впервые Ычмухрю "вышел в свет" в августе 2013 на выставке "Секреты барнаульцев" в "Туриной горе". В 2015 году он поучаствовал в биеннале "Аз.Арт.Сибирь — 2015". В том же году было "Собрание молодых художников 3" в "Республике ИЗО", где также выставили несколько работ в стиле ычмухризма.
Течение обрело популярность и официальную страницу ВКонтакте. А в апреле 2016 года в ИЗО открылся и персональный проект героя — "Адепты Ычмухризма" — полтора десятка работ в самых разных техниках были посвящены маленькому лягушонку.
Новогодние игрушки ычмухристов в "Республике ИЗО"
Абсолютная детская непосредственность, недосказанность и оптимистичное восприятие мира — вот что характеризует самого Ычмухрю и его адептов.
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