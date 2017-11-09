Поколения X, Y, Z и кое-что еще

Татьяна Кузьмина.

Все три поколения связаны между собой. Но при этом каждое предыдущее поколение, взрослея, почему-то считает своим долгом указать молодежи на ее недостатки. Странно слышать, как, по сути, отцы поливают грязью своих детей.

По-моему, есть несколько причин для уважения ребят, которые сейчас в свои 20 лет пытаются найти золотую середину между современными технологиями и вечными ценностями.

Они смелее нас. Не боятся ошибиться. Они пробуют себя в разных сферах. Моя знакомая, студентка Алена всю жизнь занималась танцами, потом пошла на курсы визажистов. Спустя год поняла, что это не ее, переучилась на кондитера и теперь печет капкейки и макаруны на заказ за приличные деньги.

Они легки на подъем. Им несвойст­венно долго обдумывать все "за" и "против". Яркий пример — известный на всю страну школьник из Немецкого района Даниил Барсуков: "Я проснулся 1 января и в новогодние праздники я заработал 72 тысячи рублей на рекламе в соцсетях".

Они знают, что такое быстрая обучаемость и многозадачность. С утра лекции, в обед репетиции, вечером тусовки, подработка и личная жизнь. В одной руке телефон, в другой — планшет.

Как они используют цифровые технологии — просто песня. Среди самых продвинутых 24-летний инженер-конструктор из Перми Олег Кивокурцев, основатель компании по разработке "умных" роботов. После успешной презентации ему удалось заработать около 9 млн рублей. В этом контексте даже неудобно говорить, что кто-то до сих пор считает, что компьютер — это зло.

Да, они перешли на другой уровень общения. Они шлют больше смайликов, чем слов. И современная реальность подстраивается под них. К примеру, в Российской государственной библиотеке для молодежи предлагают продлить книги одним кликом в электронном читательском билете на мобильнике.

Для них открылось больше возможностей заработать, а у самих "зедов" есть уникальный товар — мозги, и они ловко ими пользуются. Из десятки самых молодых богачей России почти все заработали первый миллион в сфере информационных технологий. Один из успешных молодых миллионеров — 30-летний москвич Илья Сачков, основатель компании, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений с использованием высоких технологий. Сейчас его предприятие входит в топ-7 компаний, влияющих на информационную безопасность мира.

Нельзя сказать, что они в чем-то лучше или хуже предыдущего поколения. Просто они другие. Может, пора перестать критиковать "зедов" и, наоборот, прислушаться к ним? Пришло время согласиться, что технологии берут верх, и взять уроки информационной грамотности. Тогда три существующих поколения смогут поговорить на одном языке. И от этого выиграют все составляющие непростого уравнения.