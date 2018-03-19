Покончил с собой украинский летчик, которого обвиняли в атаке на малайзийский Boeing

"Семья находилась дома вместе с мужем. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области. Имени погибшего не назвали.

Однако местное издание "НикВести" и портал "Преступности.НЕТ" сообщают, что речь идет о Волошине, который с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В 2014 году совершил 33 боевых вылета, награжден орденом "За мужество", в 2017 году получил орден "Народный герой Украины".

Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса "умышленное убийство", ведется следствие.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", — сообщают в полиции, пишет bfm.ru.

Российские СМИ обвиняли Волошина в причастности к атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый в 2014 году над Донбассом. Эту версию опровергали прокуратуры Нидерландов и Украины.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек. Сразу после авиакатастрофы власти Украины возложили ответственность за нее на сепаратистов, а также на Россию.

По версии Украины, лайнер был сбит из современного зенитно-ракетного комплекса "Бук", не имеющегося в арсеналах страны. Российская сторона в свою очередь заявляла, что в день крушения "Боинга" была зафиксирована работа украинской радиолокационной станции, а рядом с лайнером находился самолет украинских ВВС.