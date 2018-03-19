Политолог: в Алтайском крае вырос показатель голосования за Владимира Путина

"Самым важным в выборах-2018 я считаю более слаженную и четкую работу в регионах в сравнении с кампанией прошлого года. Все прекрасно понимали, что задача предстоит важная, поэтому все мобилизационные процедуры осуществлялись с гораздо большей эффективностью", – отметил Сергей Старовойтов.

Политолог отдельно подчеркнул достойную работу региональных властей по организации избирательного процесса.

Сергей Старовойтов,

политолог:

— Алтайский край провел выборы очень достойно, власти региона серьезно подошли к организации кампании. Информирование о предстоящем дне голосования было по-настоящему хорошим, поэтому привело к показателю явки, который оказался выше 2012 года.

Напомним, в 2012 году явка на выборах Президента РФ в Алтайском крае составила 59,95%. Итоговая явка на выборах 2018 года в Алтайском крае составила 65,4%, что сравнимо с общероссийским результатом – 67,4%. Кроме того, активность алтайских избирателей на выборах Президента 18 марта была самой высокой за всю историю выборов в крае.

Отдельно генеральный директор "Клуба регионов" высказался о результате президента в Алтайском крае.

Сергей Старовойтов,

политолог: