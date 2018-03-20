Полицейские задержали экс-президента Франции Николя Саркози

20 марта французские полицейские задержали бывшего главу Французской Республики Николя Саркози по делу о финансировании его избирательной кампании на выборах президента страны в 2007 году, сообщает Reuters.
Политик находится в отделении судебной полиции во французском Нантере, куда его изначально пригласили на беседу со следователями, не оповещая о возможном задержании.
Саркози вернулся с конференции в Дубае по вопросам образования, а в ближайшее время планировал отправиться в Лондон. На сегодняшний день у него было запланировано несколько встреч, которые его представители теперь отменяют.
Полицейские имеют право продержать Саркози у себя на протяжении 48 часов, после чего должны будут предъявить ему обвинение или отпустить, пишет polit.ru.
Расследование началось в 2013 году, когда Саркози заподозрили в получении средств на проведение избирательной кампании от ливийского лидера Муамара Каддафи. Информацию об этом в мае 2012 года опубликовал сайт Mediapart, который, подобно Wikileaks, специализируется на обнародовании секретных данных и компромата.
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