Пользователи сети восхищаются дружелюбным пингвином

На кадрах ролика толстоклювый пингвин подходит к людям, которые радостно его фотографируют. При этом никакого страха по отношению к кому-либо он не испытывает.

В аннотации к видео сказано, что пингвин часто появляется в окрестностях и играет в кустах за домами, пишет bfm.ru.