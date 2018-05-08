Помним, гордимся! Алтайские энергетики почтили память героев войны

Руководители, члены совета ветеранов, молодые специалисты почтили память павших воинов у мемориала Славы на площади Победы краевого центра. Такие же встречи проходят во всех производственных отделениях филиала. Накануне великого праздника встречаются несколько поколений энергетиков. К сожалению, в Алтайэнерго в живых осталось только семь фронтовиков. Не все из них уже могут принять участие в этих встречах. Те, кому позволяет здоровье, обязательно приезжают повидаться с бывшими коллегами, пообщаться с молодежью.

Чтить память и отдавать дань уважения участникам боевых действий, труженикам тыла, узникам концлагерей и тем, кто пережил блокаду Ленинграда – дело чести нового поколения энергетиков. Каждый год в честь праздника в филиале проходит акция: "Помним, гордимся!". На специальных стендах сотрудники размещают фотографии своих родных – героев тех далеких лет. Молодые специалисты и сотрудники РЭС в предпраздничные дни посетили каждого ветерана компании со специальными "фронтовыми посылками" – подарком к празднику. Такие встречи всегда полны теплоты, заботы и эмоциональных воспоминаний.