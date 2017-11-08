Порошенко запретил гастроли российских артистов по Украине без разрешения спецслужб

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязывает российских артистов согласовывать свои гастроли в стране с СБУ. В случае если их заподозрят в создании "угрозы национальной безопасности", въезд на Украину им будет закрыт, сообщают "Известия".
Согласно принятому документу, организаторы концертов российских артистов будут обязаны не позднее чем за 30 суток до мероприятия направить запрос СБУ, передает "Федеральное агентство новостей". В течение 10 дней служба должна будет ответить, после чего организаторы смогут заключить договор на выступления.
За нарушения грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов), сообщают РИА Новости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.