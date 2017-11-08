Порошенко запретил гастроли российских артистов по Украине без разрешения спецслужб

Согласно принятому документу, организаторы концертов российских артистов будут обязаны не позднее чем за 30 суток до мероприятия направить запрос СБУ, передает "Федеральное агентство новостей". В течение 10 дней служба должна будет ответить, после чего организаторы смогут заключить договор на выступления.

За нарушения грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов), сообщают РИА Новости.