Порошенко запретил гастроли российских артистов по Украине без разрешения спецслужб

Сегодня, 09:10.
Политика

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязывает российских артистов согласовывать свои гастроли в стране с СБУ. В случае если их заподозрят в создании "угрозы национальной безопасности", въезд на Украину им будет закрыт, сообщают "Известия".

Петр Порошенко.
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua.

Согласно принятому документу, организаторы концертов российских артистов будут обязаны не позднее чем за 30 суток до мероприятия направить запрос СБУ, передает "Федеральное агентство новостей". В течение 10 дней служба должна будет ответить, после чего организаторы смогут заключить договор на выступления.

За нарушения грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов), сообщают РИА Новости.

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