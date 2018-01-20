Удивительные и пугающие поселения-призраки

Среди заброшенных поселений есть те, которые люди покинули просто ради лучшего места, после развала страны или случившейся катастрофы. Есть "памятники" военным конфликтам, как курорт Вароша на Кипре и Агдам в Нагорном Карабахе, а есть удивительные комфортабельные города, поселиться в которых люди не могут из-за отсутствия средств (например, Киламба в Анголе). Все они разные, по своему прекрасные и устрашающие. И в некоторых из них все-таки есть жизнь.
Детройт, США. Фото: anews.com.
Поселок Корзуново в Мурманской области. Фото: anews.com.
Бывший курорт Вароша на Кипре. Фото: anews.com.
Припять, Украина. Фото: anews.com.
Поселок Томиока в Японии, префектура Фукусима. Фото: anews.com.
Деревня Пегрема в Карелии. Фото: anews.com.
Поселок Пирамида на Шпицбергене. Фото: anews.com.
Город Киламба в Анголе. Фото: anews.com.
Бывший курорт Вароша на Кипре. Фото: anews.com.
Бывшее советское поселение Скрунда-1 в Латвии. Фото: anews.com.
Единственный житель поселка Томиока в Японии, префектура Фукусима. Фото: anews.com.
Скрунда-1 в Латвии. Фото: anews.com.
Агдам в Нагорно-Карабахской республике. Фото: anews.com.
Агдам в Нагорно-Карабахской республике. Фото: anews.com.
Рыбацкая деревня в Китае. Фото: anews.com.
Детройт, США. Фото: anews.com.
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