После допинг-скандала с мельдонием в России выросли продажи препарата

"В январе — августе этого года продажи мельдония в денежном выражении выросли на 20% в годовом исчислении, в упаковках — на 10,5%. Динамика довольно приличная", — сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Во время прошлогоднего скандала много людей узнали о мельдонии. В этом году объемы продаж продолжают расти", — заметил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, пишет bfm.ru.

Факт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило препарат "Милдронат" (действующее вещество мельдоний) с 1 января 2016 год. В применении препарата были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову, которая отбыла дисквалификацию сроком в 15 месяцев.

Справка

В медицине препараты на основе дегидрата мельдония используются для терапии при стенокардии, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, в составе комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, в послеоперационный период для ускорения реабилитации.