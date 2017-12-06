После допинг-скандала с мельдонием в России выросли продажи препарата

Продажи медикаментов на основе мельдония продолжают расти в РФ после спортивного скандала вокруг этого препарата, сообщили РИА Новости эксперты фармацевтического рынка.
"В январе — августе этого года продажи мельдония в денежном выражении выросли на 20% в годовом исчислении, в упаковках — на 10,5%. Динамика довольно приличная", — сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
"Во время прошлогоднего скандала много людей узнали о мельдонии. В этом году объемы продаж продолжают расти", — заметил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, пишет bfm.ru.
Факт
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило препарат "Милдронат" (действующее вещество мельдоний) с 1 января 2016 год. В применении препарата были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову, которая отбыла дисквалификацию сроком в 15 месяцев.
Справка
В медицине препараты на основе дегидрата мельдония используются для терапии при стенокардии, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, в составе комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, в послеоперационный период для ускорения реабилитации.
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